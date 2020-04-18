Привітання з Великоднем у прозі та віршах: найкращі побажання
19 квітня християни відзначають Великдень – найбільше церковне свято. Цього дня ми святкуємо воскресіння Христа та дарування нам життя і вічного блаженства.
Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас привітання з Великоднем у прозі та віршах українською мовою, щоб ви мали змогу привітати рідних, які перебувають від вас далеко.
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Цього року світле радісне свято ми святкуємо окремо у своїх домівках, однак радимо вам не сумувати в цей великий день, а надіслати близьким привітання. Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем у прозі
Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благополуччя і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем у прозі
Вітаю зі світлим святом Пасхи і хочу побажати вам йти по життю з доброї мрією, високими прагненнями, щирою надією, незмінною вірою і справжнім коханням. Нехай ніжний аромат великодніх пасок, яскраві фарби і крашанки, завзятий сміх і щирі посмішки рідних наповнять цей світлий день справжнім дивом і чудовим настроєм.
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Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!
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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!
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Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!
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Сьогодні до нас завітало велике свято — Великдень! Бажаю вам, щоб здійснювалися всі найзаповітніші ваші мрії, щоб всі благі починання та цілі були доведені до успішного кінця, щастя вам, здоров’я і щирої любові!
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Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.
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Привітання з Великоднем у віршах
Із Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка Завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем у віршах
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
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