Привітання з Великоднем у прозі та віршах: найкращі побажання

19 квітня християни відзначають Великдень – найбільше церковне свято. Цього дня ми святкуємо воскресіння Христа та дарування нам життя і вічного блаженства.

Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас привітання з Великоднем у прозі та віршах українською мовою, щоб ви мали змогу привітати рідних, які перебувають від вас далеко.

Читайте також Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень – опитування

Цього року світле радісне свято ми святкуємо окремо у своїх домівках, однак радимо вам не сумувати в цей великий день, а надіслати близьким привітання. Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем у прозі

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благополуччя і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!



Привітання з Великоднем у прозі

Вітаю зі світлим святом Пасхи і хочу побажати вам йти по життю з доброї мрією, високими прагненнями, щирою надією, незмінною вірою і справжнім коханням. Нехай ніжний аромат великодніх пасок, яскраві фарби і крашанки, завзятий сміх і щирі посмішки рідних наповнять цей світлий день справжнім дивом і чудовим настроєм.

***

Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

***

У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!

***

Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!

***

Сьогодні до нас завітало велике свято — Великдень! Бажаю вам, щоб здійснювалися всі найзаповітніші ваші мрії, щоб всі благі починання та цілі були доведені до успішного кінця, щастя вам, здоров’я і щирої любові!

***

Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.

***

Привітання з Великоднем у віршах

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка Завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!



Привітання з Великоднем у віршах

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

***

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.



Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!



***