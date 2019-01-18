Найкращі привітання із Водохрещем у прозі та віршах

Водохреща, що відзначаємо 19 січня – важливий день у церковному календарі, коли душа може очиститися від гріхів, а тіло – від хвороб. У нашій статті ви можете знайти варіанти привітань для рідних і близьких, щоб розділити цей святковий день з усіма, кого любите.

Привітання на Водохреща 2019 у прозі

Вітаю Вас з найбільшими православними святами Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на Вас зійшла свята Божа благодать, щоб тіло і душа, котрі омилися святою водою – наситилися здоров'ям, легкістю, втіхою, щоб пішли прикрість, розчарування, ненависть і погані думки, а в душі запанував мир, спокій та злагода!

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У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

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В цей особливий, наповнений святістю день мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели бережуть твій дім від зла і бід. З Хрещенням Господнім тебе, не втрачай віри в прекрасне, і вона неодмінно допоможе у скрутну хвилину. Нехай Хрещенські морози вас підбадьорять та загартують. У це свято варто відпустити все погане і змити гріх святою водою. З Хрещенням Господнім вас!

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Сьогодні – Хрещення Господнє! Нехай це світле свято забере від тебе всі печалі, скорботи і погані думки. Зі святом!

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Привітання на Водохреща 2019 у віршах

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.



За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Коли потрібно – заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу вільну Україну.

Щоб гості з’їхались бажані.

Христос Хрестився у Йордані!

***

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

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