Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах

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Привітання зі Старим Новим роком 2019 - гарні вітання зі святом Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком / 24 Канал

У ніч з 13 на 14 січня в Україні святкують Старий Новий рік. Привітайте своїх близьких красивим СМС-повідомленням.

За старим літочисленням на 14 січня випадав перший день нового року, тому й ніч з 13 на 14 число називають Старим Новим роком. Справа в тому, що християни східного обряду живуть за старим, юліанським календарем. Святкову вечерю з 13 на 14 січня називають Щедрим вечором. Старий Новий рік багатий на традиції – у цей вечір "водять козу", в деяких регіонах щедрують, а також зранку 14 січня посівають.

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Аби наступний рік був для ваших рідних і близьких щасливим і здоровим, привітайте їх теплими словами.

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

Нехай у Старий Новий рік у тебе з'явиться бажання терміново позбутися непотрібних речей і обридлих відносин, які зовсім не будуть поєднуватися з гарним настроєм і щирими людьми. Бажаю не втрачати віри в казку і чари, адже для них завжди знайдеться затишне місце в нашому прекрасному житті!

***

Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!

***

Зустрічайте Старий Новий рік – з веселими піснями та застіллям! Нехай настрій буде святковим, сонячним навіть у холодну січневу пору, нехай здійсняться всі бажання, задумані в ці чарівні дні. Нехай новорічна казка буде маленьким вогником у Вашій душі до наступного Різдва, і на весь рік нехай будуть з Вами добро і радість.

Привітання зі Старим Новим роком у віршах

З Різдвом Христовим

І Новим роком вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Многії-многії літа!

***

Чи вiн старий, чи може він новiший -

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – з старим Новим роком!

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***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне, чисте, світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

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***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

***

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік, що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Старий Новий рік для тих,

Хто відсвяткувать не встиг.

Новий рік якщо проспав,

І салат не скуштував,

Ти сьогодні наливай,

Про харчі не забувай,

Наминай все, їж і пий,

Лише посуд ти не бий!

А танцюй і веселись,

І сьогодні не журись!

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***

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Їсти є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

"З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!"

***

Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на вулиці – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим Роком!!

**

Ні золота, ні королівських вам палаців,

Ні тих чудес, що є в тяжкий наш вік,

А просто всім людського щастя!

Бажаю я під Старий Новий Рік!

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Теги: Новини України LifeStyle Публікації Релігія Традиції Новини культури Новорічні свята Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 Канал
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