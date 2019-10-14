Свято Покрови Пресвятої Богородиці: щирі привітання у прозі та віршах

Свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні відзначають щороку 14 жовтня. Це свято вважається одним із найбільш шанованих у християнстві, а також воно мало особливе значення для козаків.

Ми зібрали щирі та теплі привітання із світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці у прозі та віршах, які можна надіслати своїм рідним та близьким.

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Привітання із святом Покрови Пресвятої Богородиці у прозі

Сердечно вітаю вас, з цим величним святом. І нехай на всіх нас зійде Божа благодать, а душі наповняться любов’ю, щирістю й всепрощенням, нехай наші серця єднає незгасне світло віри і в усьому нам допомагає високе заступництво Божої Матері.

Саме тому, у цей день хочу побажати усім нам єдності, добра щодня, щомиті, повсякчас. Козацького здоров´я усім, щастя, незламної віри в Україну та її народ, віри усім, надії та любові.

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Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне горе і нещастя не торкнеться вас. З’явилася вона в цей день, показавши свою любов до людей, і завжди буде захищати нас.

***

Вітаю Вас з цим великим святом, з Покровом! Нехай Божий покров завжди буде з Вами! Нехай Його рука покриває Вас від усякої печалі і смутку і дає захист, надію, віру і любов! Бажаю Вам Божих благословень і багатьох років щасливого життя в любові!



***

Нехай свято Покрови Пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом. Бажаю жити праведно і щасливо. Бажаю доброти в серцях і віри в душі. Бажаю щастя у родині і миру в домі.

Привітання із святом Покрови Пресвятої Богородиці у віршах

Світ у сяйві, не впізнати

саду і городу.

То Покрова – світле свято

Нашого народу.

То Покрова землю вкрила

щедрими плодами,

розпростерла ніжні крила,

стала понад нами.

То Покрова – захисниця

людей православних.

То – Богиня-помічниця

запорожців славних.

***

Вітаю з Покровом святої Богородиці,

Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,

Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,

Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,

І ти щаслива будеш сто зим і сто років.

***

Вітаю тебе з цим днем ​​–

Його всі ми Покровом кличемо!

І хочу від душі побажати

Тобі весело свято зустрічати!

З вірою Бога живи ти завжди,

І тебе не торкнеться біда,

І навіки печалі підуть,

А удача і щастя – знайдуть!

***

Бажаю, аби Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

І підтримав у життєвих битвах.

***

У жовтні Покрив зустрічай,

Богоматір привечай.

Принесе вона добра

І чудесного тепла.

Всіх обдарує, зцілить

І добрішими бути велить!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.



Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Бажаємо на Покрову вам

Щастя і добра,

Благословіння Діви,

Сердечного тепла!

***

Богородиці Покров –

То найбільший празник,

Принесе він Вам любов

Й море благ прекрасних.

Хай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувати

І легко живеться!