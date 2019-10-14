Свято Покрови Пресвятої Богородиці: щирі привітання у прозі та віршах
Свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні відзначають щороку 14 жовтня. Це свято вважається одним із найбільш шанованих у християнстві, а також воно мало особливе значення для козаків.
Ми зібрали щирі та теплі привітання із світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці у прозі та віршах, які можна надіслати своїм рідним та близьким.
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Привітання із святом Покрови Пресвятої Богородиці у прозі
Сердечно вітаю вас, з цим величним святом. І нехай на всіх нас зійде Божа благодать, а душі наповняться любов’ю, щирістю й всепрощенням, нехай наші серця єднає незгасне світло віри і в усьому нам допомагає високе заступництво Божої Матері.
Саме тому, у цей день хочу побажати усім нам єдності, добра щодня, щомиті, повсякчас. Козацького здоров´я усім, щастя, незламної віри в Україну та її народ, віри усім, надії та любові.
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Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне горе і нещастя не торкнеться вас. З’явилася вона в цей день, показавши свою любов до людей, і завжди буде захищати нас.
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Вітаю Вас з цим великим святом, з Покровом! Нехай Божий покров завжди буде з Вами! Нехай Його рука покриває Вас від усякої печалі і смутку і дає захист, надію, віру і любов! Бажаю Вам Божих благословень і багатьох років щасливого життя в любові!
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Нехай свято Покрови Пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом. Бажаю жити праведно і щасливо. Бажаю доброти в серцях і віри в душі. Бажаю щастя у родині і миру в домі.
Привітання із святом Покрови Пресвятої Богородиці у віршах
Світ у сяйві, не впізнати
саду і городу.
То Покрова – світле свято
Нашого народу.
То Покрова землю вкрила
щедрими плодами,
розпростерла ніжні крила,
стала понад нами.
То Покрова – захисниця
людей православних.
То – Богиня-помічниця
запорожців славних.
***
Вітаю з Покровом святої Богородиці,
Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,
Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,
Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,
І ти щаслива будеш сто зим і сто років.
***
Вітаю тебе з цим днем –
Його всі ми Покровом кличемо!
І хочу від душі побажати
Тобі весело свято зустрічати!
З вірою Бога живи ти завжди,
І тебе не торкнеться біда,
І навіки печалі підуть,
А удача і щастя – знайдуть!
***
Бажаю, аби Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповів на твої молитви,
Багато дарував щасливих днів
І підтримав у життєвих битвах.
***
У жовтні Покрив зустрічай,
Богоматір привечай.
Принесе вона добра
І чудесного тепла.
Всіх обдарує, зцілить
І добрішими бути велить!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Бажаємо на Покрову вам
Щастя і добра,
Благословіння Діви,
Сердечного тепла!
***
Богородиці Покров –
То найбільший празник,
Принесе він Вам любов
Й море благ прекрасних.
Хай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувати
І легко живеться!