Привітав не ту дочку: син Єлизавети ІІ в день народження Беатріс опублікував знімки Євгенії

Молодший син королеви Великобританії оконфузився у день народження своєї старшої доньки принцеси Беатріс. Принц Ендрю привітав дочку з 31-річчям, однак у соцмережі опублікував знімки її молодшої сестри, принцеси Євгенії.

Напередодні, 8 серпня, одна з онучок королеви Єлизавети ІІ святкувала своє 31-річчя. Принцеса Беатріс, донька принца Ендрю, отримала чимало привітань від своїх прихильників, британців і родичів, тобто, представників королівської сім’ї. Однак, мабуть, найбільше їй запам'ятається привітання батька у соціальній мережі.

Читайте також: В улюблених кюлотах та строкатій футболці: Кейт Міддлтон засвітила стильний образ після змагань

Річ у тім, що 59-річний герцог Йоркський традиційно у день народження доньок публічно вітає їх на офіційній сторінці в Twitter. Цьогоріч під текстом з привітанням на адресу Беатріс він помилково опублікував знімки її молодшої сестри Євгенії. Колаж, створений з чотирьох світлин маленької принцеси Євгенії, миттєво замінили на кадри з Беатріс, однак конфузний скріншот швидко заполонив простори мережі.



Скріншот привітання у попередньому вигляді



Колаж, який вставили, виправивши помилку / Twitter / @TheDukeOfYork

Варто додати, цілком ймовірно, що наповненням соціальних мереж, зокрема сторінки у Twitter займається відповідальна за це людина, оскільки представникам королівських сімей заборонено мати особисті сторінки. Тому на виправдання принца Ендрю можна додати, що це могла бути не його помилка.