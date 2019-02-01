Пріянка Чопра і Нік Джонас повернулися до світського життя після весілля і медового місяця

Знамениті молодята, які святкували своє одруження два місяці поспіль, нарешті повернулися до насиченого графіку і почали відвідувати світські заходи. Так, напередодні Пріянка Чопра і Нік Джонас стали гостями на гала-вечорі у Лос-Анджелесі.

Весь 2018 рік американський співак Нік Джонас і індійська красуня Пріянка Чопра готувалися до найвизначнішої дати в їхньому житті. Закохані відсвяткували весілля на початку грудня, однак гостинні прийоми продовжувалися ще два місяці після їхнього одруження. Нарешті шанувальники можуть видихнути і слідкувати за світським життям новоствореного подружжя.

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Так, напередодні 26-річний Нік Джонас і 36-річна Пріянка Чопра відвідали вечірку, присвячену підтримці наукової лабораторії Learning Lab Ventures 2019 Gala.

Для першого офіційного виходу в статусі чоловіка і дружини переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" обрала довгу вечірню сукню, розшиту паєтками. В основі сукні був чорний колір, однак по всій довжині плаття були вертикальні смужки яскравих кольорів, серед яких помаранчевий, жовтий, блакитний і рожевий відтінки. Доповнили образ Пріянки Чопри масивні діамантові прикраси – браслет, перстень і сережки.

Її чоловік Нік Джонас обрав для світського заходу звичайний чорний смокінг і краватку-метелик.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Getty Images