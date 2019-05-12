Пріянка Чопра обирає сукню пурпурного кольору на побачення з чоловіком: ефектні фото

Переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" не припиняє зачаровувати своїми виходами у Нью-Йорку. Так, днями вона засвітилася у компанії свого чоловіка, Ніка Джонаса, та близьких друзів у розкішній сукні, яка ідеально підійде по стилю для вечірнього побачення у мегаполісі.

Про бездоганне почуття стилю Пріянки Чопри наслухані чи не в різних куточках планети, адже кількість, розкішність і різноманітність її весільних суконь підірвали мережу ще в грудні 2018 року. Однак 36-річна індійська красуня з кожним новим виходом доводить, що відмінний смак у неї присутній і для буденних виходів.

Читайте також: Пріянка Чопра приміряла стильний синій комбінезон: яскраві фото

Пріянка Чопра засвітилася перед камерами папараці разом зі своїм чоловіком, Ніком Джонасом, у центрі Нью-Йорка. Вона була одягнена у пурпурну сукню довжини міді з акцентним поясом на талії. Особливістю вбрання було глибоке декольте і трендові рукави-волани. Образ індійської красуні доповнили золотисті босоніжки та сумка в біло-бірюзову смужку. Позаду закоханих йшло новоспечене подружжя Софі Тернер і Джо Джонас.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Getty Images