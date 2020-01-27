Пріянка Чопра оголила груди на Греммі-2020: спекотні фото

Голлівудська акторка Пріянка Чопра привернула увагу всіх фотографів на Греммі-2020. Все тому, що артистка обрала для урочистої події сукню, яка оголювала її груди.

У ніч на 27 січня у США відгриміла одна з найпрестижніших музичних премій – Греммі-2020. За традицією, церемонію нагородження провели у будівлі Microsoft Theater, що розташована у центрі Лос-Анджелеса. Сотні топових артистів, які були запрошеними гостями події, пройшлись червоною доріжкою, засвітивши свої ефектні новинки гардеробу. А дехто із зірок відзначився чималим епатажем.

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Цього разу у центрі пікантних новин опинилась 37-річна Пріянка Чопра. Акторка прийшла на Греммі-2020, щоб підтримати свого чоловіка, музиканта Ніка Джонаса, який із братами запалив на сцені премії.

Для виходу на червону доріжку голлівудська красуня обрала сексуальну сукню зі шлейфом від Ralph & Russo. Вбрання було розшите камінням та бісером, що виглядало дуже елітно. Однак Пріянка Чопра виглядала вульгарно, оскільки декольте мало виріз аж до пупка, тому всі учасники Греммі-2020 могли побачити оголені груди зірки. Ще більшої пікантності додавав пірсинг з камінням, що виднівся на тілі акторки. Тому вихід Пріянки Чопри у західних ЗМІ вже назвали провокативним та невдалим.

А от на вечірці, яку організатори Греммі влаштували перед церемонією, Пріянка Чопра постала у бездоганному і ніжному образі. Акторка індійського походження приміряла для заходу шовкову сукню кольору шампанського. Вбрання підкреслювало фігуру Пріянки, однак не виглядало еротично. Тому чимало користувачів мережі зазначили, що краще б акторка змінила послідовність вибору суконь.