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Пріянка Чопра оголила груди на Греммі-2020: спекотні фото

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Пріянка Чопра в еротичному вбранні на Греммі-2020 / Instagram / @priyankachopra

Голлівудська акторка Пріянка Чопра привернула увагу всіх фотографів на Греммі-2020. Все тому, що артистка обрала для урочистої події сукню, яка оголювала її груди.

У ніч на 27 січня у США відгриміла одна з найпрестижніших музичних премій – Греммі-2020. За традицією, церемонію нагородження провели у будівлі Microsoft Theater, що розташована у центрі Лос-Анджелеса. Сотні топових артистів, які були запрошеними гостями події, пройшлись червоною доріжкою, засвітивши свої ефектні новинки гардеробу. А дехто із зірок відзначився чималим епатажем. 

Цікаво: Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки

Цього разу у центрі пікантних новин опинилась 37-річна Пріянка Чопра. Акторка прийшла на Греммі-2020, щоб підтримати свого чоловіка, музиканта Ніка Джонаса, який із братами запалив на сцені премії. 

Для виходу на червону доріжку голлівудська красуня обрала сексуальну сукню зі шлейфом від Ralph & Russo. Вбрання було розшите камінням та бісером, що виглядало дуже елітно. Однак Пріянка Чопра виглядала вульгарно, оскільки декольте мало виріз аж до пупка, тому всі учасники Греммі-2020 могли побачити оголені груди зірки. Ще більшої пікантності додавав пірсинг з камінням, що виднівся на тілі акторки. Тому вихід Пріянки Чопри у західних ЗМІ вже назвали провокативним та невдалим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

А от на вечірці, яку організатори Греммі влаштували перед церемонією, Пріянка Чопра постала у бездоганному і ніжному образі. Акторка індійського походження приміряла для заходу шовкову сукню кольору шампанського. Вбрання підкреслювало фігуру Пріянки, однак не виглядало еротично. Тому чимало користувачів мережі зазначили, що краще б акторка змінила послідовність вибору суконь. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Греммі LifeStyle Голлівуд Еротика Пріянка Чопра
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