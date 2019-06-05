Пріянка Чопра оголила груди та спину для американського глянцю: пікантні фото

Знаменита індійська модель та акторка Пріянка Чопра прикрасила головну сторінку американського журналу InStyle. На сторінках глянцю 36-річна знаменитість постала у відвертих і сексуальних образах.

Пріянка Чопра полюбляє одягати відверті сукні, у яких демонструє декольте чи засмаглі ноги. Однак у пікантних фотосесіях новоспечена дружина бере участь доволі рідко. Тому прихильники з нетерпінням чекають на липневий номер американського глянцю InStyle, обкладинку якого прикрасила сексуальна Пріянка Чопра.

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Кілька світлин-спойлерів представники журналу опублікували на його сторінці в Instagram. На фото 36-річна переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" постала у вбранні з повністю оголеною спиною, у костюмі, в якому засвітила свій бюст, а також у піджаку, який одягнула на голе тіло.

На усіх світлинах її макіяж був доволі природнім, а зачіска – ніби буденна укладка. Вона звабливо дивилася у камеру фотографа Robbie Fimmano, демонструючи свою сексуальність та харизматичність.



Пріянка Чопра / Instagram / @instylemagazine



Пріянка Чопра / Instagram / @instylemagazine