Пріянка Чопра повторила розкішний образ Іванки Трамп: фотодоказ

Індійська красуня і переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра вийшла в світ у такій самій сукні, як донька президента США Іванка Трамп. Яскравий образ боллівудська акторка обрала на захід, де представляла свою нову кампанію.

Після кількаденного весілля, яке відбулося в грудні 2018 року, Пріянка Чопра активно взялася за власні проекти. Вона часто відвідує великі міста інших країн, де презентує свої ідеї. Так, днями індійська акторка та модель влаштувала новий світський захід, на якому розповіла про запуск зі своєю кампанією.

Читайте також: Пріянка Чопра вкотре заступилася за Меган Маркл, запевнивши, що та є жертвою расизму

Для вечірки, яка відбулася в одному з найбільших міст Індії, Мумбаї, 36-річна Пріянка Чопра обрала яскраву помаранчеву сукню від австралійського модельєра Alex Perry. Приголомшливий образ доповнили туфлі-човники в тон.



Пріянка Чопра / Getty Images

Що цікаво, близько двох місяців тому у такому самому образі вийшла в світ дочка президента США Іванка Трамп. Однак вибір білявої американки припав на світлий пудровий відтінок сукні.



Пріянка Чопра та Іванка Трамп в однакових сукнях