Пріянка Чопра прикрасила першу обкладинку весільного випуску Vogue: розкішне фото

Знаменита індійська красуня, переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" та популярна модель Пріянка Чопра стала головною зіркою першого випуску весільного Vogue.

Масштабне кількаденне весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса, про яке говорив весь світ, відбулося в грудні 2018 року. Грандіозне святкування продовжувалося навіть у січні 2019 року, адже статус батька в Індії, популярність моделі та знаменитість її нареченого не дозволили їм скоротити список запрошених гостей.

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Мережа вибухнула знімками Пріянки Чопри у весільному образі, який складався з розкішної сукні, розшитої мільйонами перлин і дорогоцінним каміннями, а також 22-метрової фати. Одруження індійської красуні за популярністю можна зрівняти з королівським весіллям принца Гаррі і Меган Маркл, яке відбулося в травні 2018 року.

Так, представниками Vogue було вирішено запросити її стати зіркою дебютного випуску весільної версії. На фото обличчя моделі прикрите білосніжною вуаллю, а вона задумано дивиться просто в камеру.