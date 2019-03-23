Пріянка Чопра прокоментувала чутки про ворожнечу з Меган Маркл

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / www.gettyimages.com

Актриса Пріянка Чопра є давньою подругою герцогині Сассекської, з якою вони дружили ще до стосунків Меган з принцом Гаррі, адже познайомилися під час акторської роботи Маркл у серіалі "Форс-мажори". Однак у мережі почали обговорювати відносини жінок після відсутності Чопри на гучній вечірці baby shower Меган Маркл у Нью-Йорку.

Чутки почали поширюватися після того, як Пріянку Чопру не побачили серед гостей на вечірці вагітної Меган Маркл 19 лютого. Подейкують, що Пріянка була ображена на герцогиню через її відсутність на індійському весіллі акторки.

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Пріянка спростувала будь-які чутки про ворожнечу з Меган під час ефіру Watch What Happens Live, в якому глядачі ставлять питання гостям у студії.

Так, один з телеглядачів поцікавився, чи вони з дружиною принца Гаррі друг на друга ображені. У відповідь Чопра лише розсміялася і коротко відповіла: "Ні, звичайно ж, ні".

Дивіться відео з Пріянкою Чопрою:

 

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Теги: LifeStyle Пріянка Чопра Меган Маркл Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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