Пріянка Чопра та Нік Джонас знову гуляють на індійському весіллі: яскраві фото

1262
Пріяна Чопра та Нік Джонас
Пріяна Чопра та Нік Джонас / Instagram/ @priyankachopra

Індійська модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра нещодавно відгуляла своє весілля з американським співаком Ніком Джонасом. За декілька днів вони стали гостями на весіллі ще однієї завидної нареченої Індії.

На вихідних 8-9 грудня в Індії пройшло весілля доньки найбагатшого чоловіка Індії за версією Forbes. У списку запрошених були Пріянка Чопра з Ніком Джонасом. Нові фото Пріянка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також: Бейонсе виступила на весіллі найбагатшої спадкоємиці Індії

На знімку, який молода пара зробила перед виходом на урочистий вечір, вони ніжно обіймаються, дивлячись один одному у вічі. Для світської події дружина Ніка Джонаса вирішила одягнути вишукане вбрання, яке складалось із топу на довгий рукав та пишної спідниці. Такий наряд вдало підкреслив струнку фігуру Пріянки. Її волосся було випрямлене, а на голові виблискувала індійська прикраса. Чоловік моделі обрав для світського заходу чорний класичний смокінг і галстук-метелик.

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram / @priyankachopra

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра, Нік Джонас та інші гості весілля / Instgram / @pinkvilla

Пріянка Чопра
Подружжя на весіллі Іші Амбані / Instagram / @priyankauniverse

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram / @priyankauniverse

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Індія Пріянка Чопра
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 23024
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20056
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1213
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 4046
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
12043
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
2185
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук