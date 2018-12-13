Пріянка Чопра та Нік Джонас знову гуляють на індійському весіллі: яскраві фото

Індійська модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра нещодавно відгуляла своє весілля з американським співаком Ніком Джонасом. За декілька днів вони стали гостями на весіллі ще однієї завидної нареченої Індії.

На вихідних 8-9 грудня в Індії пройшло весілля доньки найбагатшого чоловіка Індії за версією Forbes. У списку запрошених були Пріянка Чопра з Ніком Джонасом. Нові фото Пріянка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також: Бейонсе виступила на весіллі найбагатшої спадкоємиці Індії

На знімку, який молода пара зробила перед виходом на урочистий вечір, вони ніжно обіймаються, дивлячись один одному у вічі. Для світської події дружина Ніка Джонаса вирішила одягнути вишукане вбрання, яке складалось із топу на довгий рукав та пишної спідниці. Такий наряд вдало підкреслив струнку фігуру Пріянки. Її волосся було випрямлене, а на голові виблискувала індійська прикраса. Чоловік моделі обрав для світського заходу чорний класичний смокінг і галстук-метелик.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram / @priyankachopra



Пріянка Чопра, Нік Джонас та інші гості весілля / Instgram / @pinkvilla



Подружжя на весіллі Іші Амбані / Instagram / @priyankauniverse