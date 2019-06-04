Пріянка Чопра вкотре заступилася за Меган Маркл, запевнивши, що та є жертвою расизму

Знаменита індійська красуня, модель і близька подруга герцогині Сассекської встала на захист новоспеченої матусі. 36-річна Пріянка Чопра запевнила, що Меган Маркл цькують і обговорюють через те, що вона не британка.

У своєму останньому інтерв'ю для видання The Sunday Times Пріянка Чопра підняла чимало тем, до списку яких потрапило обговорення щодо чуток про її близьку подругу Меган Маркл.

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Переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" розповіла про свої роздуми щодо ситуації герцогині Сассекської і негативу, який збирається навколо неї протягом останніх кількох місяців. На її думку, про неї плетуть інтриги і зображають в поганому світлі лише через те, що вона – жінка, яка представляє дві раси і яка змогла стати частиною королівської сім'ї Великобританії.

Це расизм, безсумнівно. Але якщо хтось може впоратися з цим, то це Меган ... Краса Мег у тому, що вона залишилася собою, пройшовши через все це,

– сказала Пріянка Чопра про свою подругу.

Також вона додала, що екс-актриса залишила всі свої позитивні якості характеру навіть після того, як стала герцогинею, і вона з впевненістю може про це стверджувати, бо була знайома з Меган ще задовго до її весілля з принцом Гаррі.

Варто відзначити, що Джордж Клуні, який також перебуває у близьких стосунках з герцогами Сассекськими, став на захист новоспеченої матусі кілька місяців тому. В ефірі ранкового шоу актор заговорив про Меган Маркл як про "неймовірно добру, освічену жінку і розумницю".