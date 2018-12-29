Пріянка Чопра з Ніком Джонасом відправились на відпочинок у Швейцарію: яскраві фото

Молоде подружжя нарешті завершило всі урочисті святкування з нагоди свого одруження. Пріянка Чопра і Нік Джонас вирішили відпочити від шумних вечірок і прийому гостей, тому відправились на відпочинок в Швейцарію.

Нещодавно мережу підірвали знімки з чергового весільного прийому Пріянки Чопри і Ніка Джонаса. Однак, ймовірно, подружжя вирішило на цьому припинити святкувати своє одруження, тому вони зібрали велику компанію і відправились активно відпочивати напередодні Нового року.

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Разом із зірковим подружжям в Швейцарію полетіли Джо Джонас, Франклін Джонас, Кріс Гантер, Сідхарт Чопра і Софі Тернер. Нік Джонас опублікував знімок своєї дружини на борту літака, під яким романтично написав: "Гори, моя любов, сім'я і друзі".

Знімками з веселого вікенду в горах Пріянка Чопра також ділилася на своїй сторінці в Instagram. Зіркова компанія фотографувалась на схилах гір у лижних костюмах, за дерев'яними столами вуличних ринків та просто насолоджувалися спільно проведеним часом і фільмували моменти на фоні неймовірних краєвидів.



Пріянка Чопра і Нік Джонас з друзями на відпочинку в Швейцарії / Instagram / @priyankachopra



Закохані на відпочинку напередодні Нового року / Instagram / @priyankachopra



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram / @priyankachopra