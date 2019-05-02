Пріянка Чопра засвітила декольте і засмаглі ноги в екстремальній сукні: яскраві фото

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra

Перша красуня Індії Пріянка Чопра повернулася до світського життя після невеликої перерви. Знаменита модель і акторка відвідала музичний захід Billboard Music Awards 2019 у розкішній сукні з глибоким декольте та екстремальним розрізом.

Після гучного весілля, яке відбулося в грудні 2018 року, з кількаденним святкуванням Пріянка Чопра та Нік Джонас не є частими гостями масштабних світських заходів. Однак музичну церемонію нагородження Billboard Music Awards 2019 зіркова пара пропустити не могла. Так, на масштабній події переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" з'явилася в спокусливому вбранні.

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36-річна Пріяна Чопра постала перед камерами папараці в розкішній сукні від Зухаїра Мурада, повністю розшитій паєтками. Індійській знаменитості вдалося вразити шанувальників сексуальністю та звабливістю. Глибоке декольте вбрання підкреслило красивий бюст моделі, а екстремальна розпірка у вигляді перевернутої літери V – засмаглі ноги. Варто відзначити, що сукні від ліванського модельєра коштують щонайменше кілька тисяч євро.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram / @priyankachopra

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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