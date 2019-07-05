Пріянка Чопра заявила, що Меган Маркл судилося стати гучним голосом змін

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Пріянка Чопра і Меган Маркл
Пріянка Чопра і Меган Маркл / Колаж: LifeStyle 24

Відома індійська акторка та модель Пріянка Чопра знялася для обкладинки серпневого випуску британського ELLE. Під час інтерв'ю вона розповіла про відносини та дружбу з Меган Маркл, яка понад рік тому стала частиною королівської сім'ї Великобританії. Боллівудська зірка з ніжністю та гордістю розповіла про свою норовливу подругу.

Напередодні в мережі з'явилися перші кадри з фотосесії для британської версії Elle, на яких Пріянка Чопра постала в екстравагантних образах. Однак, попри приголомшливу фотосесію, індійська актриса дала ще й відверте інтерв'ю журналістам глянцю.

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Під час розмови 36-річна боллівудська зірка розповіла про пишне весілля, яка відгуляла у грудні 2018 року, про підготовку до святкування, а також про дружбу з Меган Маркл, на королівське весілля якої вона також була запрошена.

Мегс, вона завжди призначалася для великих справ. Вона стане справжнім символом і гучним голосом змін. Вона знайшла своє покликання і це дивовижно. Я так рада, що у неї вже народиться дитина (Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор народився 6 травня, – LifeStyle 24), коли це інтерв'ю вийде. Це приголомшливо, що життя так змінюється,
– сказала Пріянка Чопра.

Варто відзначити, що відома індійська модель товаришує з Меган Маркл протягом багатьох років. Вони були подругами ще тоді, коли герцогиня Сассекська була більш відома, як голлівудська акторка з серіалу "Форс-мажори". Однак, попри високий статус подруги, Пріянка Чопра називає її ніжним скороченим ім'ям – Мегс.

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Теги: LifeStyle Пріянка Чопра Меган Маркл Королівська сім'я
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