Пріянка Чопра заявила, що Меган Маркл судилося стати гучним голосом змін
Відома індійська акторка та модель Пріянка Чопра знялася для обкладинки серпневого випуску британського ELLE. Під час інтерв'ю вона розповіла про відносини та дружбу з Меган Маркл, яка понад рік тому стала частиною королівської сім'ї Великобританії. Боллівудська зірка з ніжністю та гордістю розповіла про свою норовливу подругу.
Напередодні в мережі з'явилися перші кадри з фотосесії для британської версії Elle, на яких Пріянка Чопра постала в екстравагантних образах. Однак, попри приголомшливу фотосесію, індійська актриса дала ще й відверте інтерв'ю журналістам глянцю.
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Під час розмови 36-річна боллівудська зірка розповіла про пишне весілля, яка відгуляла у грудні 2018 року, про підготовку до святкування, а також про дружбу з Меган Маркл, на королівське весілля якої вона також була запрошена.
Мегс, вона завжди призначалася для великих справ. Вона стане справжнім символом і гучним голосом змін. Вона знайшла своє покликання і це дивовижно. Я так рада, що у неї вже народиться дитина (Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор народився 6 травня, – LifeStyle 24), коли це інтерв'ю вийде. Це приголомшливо, що життя так змінюється,
– сказала Пріянка Чопра.
Варто відзначити, що відома індійська модель товаришує з Меган Маркл протягом багатьох років. Вони були подругами ще тоді, коли герцогиня Сассекська була більш відома, як голлівудська акторка з серіалу "Форс-мажори". Однак, попри високий статус подруги, Пріянка Чопра називає її ніжним скороченим ім'ям – Мегс.