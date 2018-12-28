Пріянка Чопра здивувала мережу черговою весільною сукнею: яскраві фото

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Пріянка Чопра та Нік Джонас
Пріянка Чопра та Нік Джонас / Instagram/ @mimi

Весілля 36-річної індійської красуні Пріянки Чопри та 26-річного американського співака Ніка Джонаса проходило в Індії в перших числах грудня. Шанувальники зіркової пари й подумати не могли, що "Міс Світу 2000" буде тішити їх світлинами з розкішних святкувань ще місяць після весілля.

Святкові прийоми з нагоди одруження Пріянки Чопри та Ніка Джонаса не закінчуються. Нещодавно зіркове подружжя організувало весільну вечірку для друзів, яка пройшла в Мумбаї. На прийом були запрошені близькі друзі, ЗМІ та члени сім'ї. Наступного дня, подружжя організували свято для колег із Боллівуду. Шанувальники сподівалися, що на цьому святкування закінчаться, однак це було б занадто просто.

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Черговий прийом з нагоди одруження Пріянка і Нік влаштували 26 грудня. Світлини розкішного вбрання опублікувала на своїй сторінці в Instagram стиліст Мімі Каттрелл. На фото переможниця "Міс Світу 2000" постала у елегантній яскравій сукні від Dior. Червоне плаття на тонких бретелях і з глибоким декольте лише підкреслило пишні форми Пріянки. Низ вбрання був повністю з фатину, що дозволило дружині Ніка Джонаса почувати себе справжньою принцесою і весело витанцьовувати.

Пріянка Чопра
Черговий весільний образ Пріянки Чопри / Instagram / @mimi 

Її шию прикрашало масивне діамантове кольє, а кисті рук були розфарбовані хною. Волосся модель зібрала у гладку дульку, а на її голові виблискувала традиційна індійська прикраса.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра в сукні від Dior / Instagram / @mimi

Теги: LifeStyle Мода Пріянка Чопра Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
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