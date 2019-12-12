Прийом у Букінгемському палаці: королівська родина продемонструвала розкішні прикраси

Традиційно напередодні Різдва королева Єлизавета ІІ організовує розкішний захід у резиденції монархів. Разом з нею міжнародних послів вітали Кейт Міддлтон, принц Вільям та Камілла Паркер-Боулз.

Королева влаштувала прийом близько для тисячі членів дипломатичного корпусу. Дружина герцога Кембриджського постала на офіційному прийомі у розкішному образі. Вона одягла темну оксамитову сукню від видатного британського модельєра Alexander McQueen, яка була пошита під замовлення для королівського прийому в Букінгемському палаці. Вона ідеально підкреслила фігуру тендітної Кейт Міддлтон.

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Денонстрація королівських відзнак є невід'ємною умовою всіх офіційних заходів. Вишуканий образ герцогині доповнила діамантова тіара "Вузлики кохання", яка колись належала принцесі Діані. Також Кейт Міддлтон одягнула Королівський Орден Вікторії, яким Єлизавета ІІ нагородила її у травні.



Герцог і герцогиня Кембриджські / Instagram / @theroyalfamily

Сама ж королева Єлизавета ІІ серед численних розкішних коштовностей обрала Володимирську тіару, яка поєдує перли та діаманти у перевитих кільцях.



Королева Єлизавета ІІ /Instagram / @theroyalfamily