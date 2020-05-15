Про речі в спадок та відповідальне споживання: Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю

Перша леді України Олена Зеленська вміє вражати ефектними аутфітами. У відвертому інтерв'ю вона розповіла, як змінилося її життя на карантині, про смаки у виборі одягу та відповідальне споживання. Також жінка зізналася, які речі хоче передати у спадок своїм дітям.

Олена Зеленська під час кожного публічного виходу демонструє вишукані та стильні вбрання. Вона знає, як виглядати неперевершено будь-де та будь-коли. У розмові із журналістами видання Elle Олена відповіла на цікаві запитання.

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Перша леді розповіла, що її особистий карантинний режим розпочався ще рік тому, коли чоловік Володимир Зеленський переміг на президентських виборах. Із того часу вона не може вільно відвідати ресторан чи піти на концерт, тому найчастіше відмовляється від таких ідей.

Зараз, звичайно, майже вся робоча діяльність перейшла в онлайн-режим, але це нові навички і корисний досвід. Зате я більше часу проводжу з дітьми, які перебувають вдома на карантині. Спостерігаю за тим, як вони вчаться і поводяться на уроках, як взаємодіють з вчителями і однокласниками. Я сподіваюся, що ми всі вийдемо з карантину з більш теплими почуттями один до одного. Після розлуки відносини оновлюються,

– розповіла Олена.



Перша леді України Олена Зеленська / Фото: Антон Кулаковський

Також Зеленська поділилася своїм досвідом відповідального споживання. Зізнається, що поки не досягла успіху в тому, щоб зменшити кількість речей, які використовує. Проте вона працює над собою у цьому питанні та вірить, що скоро будуть позитивні результати.

Захаращуючи своє середовище проживання, ми захаращуємо свідомість. Я в цьому впевнена. Але мій шлях в цьому напрямку тільки починається,

– сказала дружина президента.



Олена Зеленська / Фото: Антон Кулаковський

Олена поділилася, що коли обирає одяг не для офіційних подій, то зважає увагу на те, наскільки він є зручним та практичним. Вона купує базові речі, без яких не можна обійтися.

Кросівки я готова взувати завжди. Постійно. Якщо збережеться мода на комбінування суконь зі спортивним взуттям, я буду щаслива,

– зізналася перша леді.



Олена Зеленська у вишуканій білій сукні / Фото: Антон Кулаковський

Зеленська зазначила, що коли їй було 12 років, то бабуся подарувала наручний годинник. Він був маленький і не зовсім новий, але цей подарунок став першим "дорослим" аксесуаром маленької Олени. Каже, що, можливо, саме тому багато років любила носити годинник.

Зізнається, що серед символічних речей, які хотіла б передати своїм дітям, є посуд, який протягом багатьох років використовують для сімейних свят. Проте Олена зазначає, що найголовніше, що ми можемо передати ншим дітям – це спогади про щасливі моменти, які переживаємо разом.