Про сварки з чоловіком та вагітність: Надя Дорофєєва відповіла на цікаві запитання

Популярна українська виконавиця, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва перебуває у шлюбі з шоуменом Володимиром Дантесом вже 5 років. Артистка зізналася, що з часом їхні стосунки стають ще міцнішими, а вагітність вона приховуватиме від громадськості.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес проводять карантин у своєму заміському будинку. Там вони можуть насолодитися прогулянкою на власному подвір'ї та відпочивають від міського шуму. Подружжя дало відверте інтерв'ю для проєкту "Люди кажуть", яке опублікували на ютуб-каналі PEOPLETALK TV.

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Для багатьох пар самоізоляція стала справжнім випробуванням на міцність. Сім'ї потерпають від постійних сварок та конфліктів, проте це не про Надю та Володимира. Їхній союз із кожним днем стає міцнішим.

На карантині зробила висновок, що чим довше ми з Вовою разом, тим кращі у нас стосунки. Здавалося, вже можна було б повбивати один одного, але у нас все це працює навпаки,

– розповіла артистка.

Співачка згадала, про період, коли вони могли не бачитися протягом декількох місяців через постійні гастролі.

Коли ми зустрічалися, то я соромилася його. У нього з'являлися нові звички, ми довго притиралися один до одного. Та коли проводимо багато часу разом, ось так, як зараз – все дуже класно. За весь карантин ми посварилися всього лише один раз. Та й та сварка була через якусь дурницю,

– поділилася Дорофєєва.

Щодо чуток про вагітність, то Надя зізналася, що поки вони не чекають на дитину.

Ні, я не вагітна. Думаю, що коли це станеться, ми все одно приховуватимемо. Проте це не зараз,

– прокоментувала зірка.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про стосунки на карантині: дивіться відео онлайн