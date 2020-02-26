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Про булінг і дитячі мрії: гурт Coldplay випустив новий кліп на пісню Champion Of The World

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Кріс Мартін у відеокліпі Champion Of The World / Скріншот з відео

Британський рок-гурт Coldplay у листопаді 2019 року презентував свій восьмий альбом Everyday Life. І от зараз музиканти презентували відеокліп на пісню Champion Of The World, де фронмен гурту Кріс Мартін зіграв головну роль.

Нова відеоробота присвячена вокалісту інді-рок-групи Frightened Rabbit Скотту Хатчинсону, який наклав на себе руки в травні 2018 року. Відео з’явилось на ютубі 25 лютого.

Цікаво: Everyday Life: британський гурт Coldplay випустив довгоочікуваний альбом

У головній ролі – школяр Кріс Мартін, який зазнає булінгу від своїх ровесників, є невпевненим у собі та має проблеми з батьками. Незважаючи на це, він завжди носить із собою маленьку форму ракети, з якою у своїх мріях підкорює космос та із захватом дивиться на нічне небо.

Coldplay – Champion Of The World: дивитись відео онлайн

Режисером кліпу виступила Клої Бейлі. Роль батька хлопчика у кліпі виконав Тім Моллен, який не може стримати захвату через знімальний процес, в якому він мав честь взяти участь:

"Для мене велика честь грати батька в цьому кліпі. Це неймовірна пісня та альбом… Щось вразило мене в Крісу Мартіну в той день, коли ми знімали це. Після нашої сцени я спостерігав за ним в іншій сцені, в якій він носив величезну дитячу піжаму на дитячому ліжку і грав в іграшкову ракетку. Він зробив це без коливань. Я думаю, що більшість дорослих виконавців відчували б себе трохи незручно, а потім скаржилися, жартували чи ставили занадто серйозні претензії щодо цього. Але, як ви побачите, він презентує пісню, відео і її сенс від щирого серця. Я захоплююся ним через це. "Чемпіон світу" (Champion Of The World) – це надихаючий гімн для тих, хто програв у всьому світі. Насолоджуйтесь!"

Coldplay
Коментар "батька" Кріса Мартіна у кліпі Champion Of The World / Скріншот з ютубу

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Музика
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