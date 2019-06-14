Про гурт Spice Girls знімуть анімаційний фільм

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Spice Girls у 2007 році
Spice Girls у 2007 році / www.gettyimages.com

Кінокомпанія Paramount Pictures розпочала створення анімаційного фільму про популярний в 90-ті роки британський поп-гурт Spice Girls.

Авторами сценарію фільму стали Карен Маккал і Ківі Сміт, а продюсером – менеджер колективу Саймон Фуллер. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter

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Цікаво те, що у новій стрічці знімуться усі учасниці гурту – Мелані Браун, Джері Холлівелл, Емма Бантон, Мелані Чизхолм і екс-співачка Вікторія Бекхем. Зірки будуть озвучувати своїх мультиплікаційних героїнь.

Подробиці та назва фільму наразі залишаються в таємниці. Відомо тільки те, що прем'єра відбудеться у 2020 році.

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.

Spice Girls возз'єдналися для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт виступає не у повному складі – Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Вікторія Бекхем
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