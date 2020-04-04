24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Про космос та Ліну Костенко: книги на карантин від Григорія Решетника

- Читать новость на русском
Григорій Решетник з синами / Пресслужба Нового каналу

Український телеведучий Григорій Решетник нещодавно розповів, які фільми переглядає разом із сім'єю в час карантину, а тепер поділився, якими книгами розважає своїх дітей, щоб ті не нудьгували та пізнавали для себе щось нове.

Карантин застав українців зненацька. І поки всі залишаються вдома, важливо створити комфортні умови для дітей та дорослих. А ще – потурбуватися про цікаве та змістовне дозвілля з малечею. Адже їм найважче перебувати в чотирьох стінах. Телеведучий за лаштунками шоу "Хто проти блондинок?" розказав Новому каналу, що він читає своїм дітям.

До теми Мотиваційний карантин: 5 фільмів від Григорія Решетника

Якщо ви вже всі сімейні фільми передивилися, поліпили з пластиліну, помалювали, пострибали, то:

"То почніть будувати халабуди, – рекомендує телеведучий Григорій Решетник. – Візьміть подушки, ковдри та стільці. І разом з малечею створіть "будиночок". Діти від такої гри будуть у захваті. Мої сини довго не вірили, що я дозволяю їм таке виробляти вдома. Зізнаюся, в дитинстві я обожнював робити різні конструкції з подушок. Радію, що й зараз можу так повеселитися!" (Усміхається)

 

Після таких рухливих ігор з дитиною варто відпочити. Можна пограти в шахи чи настільну гру.

Я люблю хлопцям читати. Їхні улюблені книги – про космос та динозаврів. До речі, у нас дуже багато енциклопедій про динозаврів. Діти із захватом роздивляються ілюстрації. Просять, щоб їм розказували про ці створіння. А ще я читаю синам Ліну Костенко. Хочу, аби вони відчували мелодійність української мови. Знайомте й ви своїх дітей із творами українських класиків!
– розповів Гриша Новому каналу. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Книги Література Новини культури
Коментарі

Читайте також

3 квітня , 23:38 Демі Роуз вразила епатажним образом у мінібікіні: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 3751
сьогодні , 09:00 4 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 656
3 квітня , 22:38 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 179672
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні заборонили гуляти в парках і збиратися понад 2 людям
Новини України 37599
сьогодні , 10:25 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Кіно 1734
сьогодні , 01:30 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 19 людей, загалом 133 випадки
Лікування 32890
сьогодні , 00:26 Як ховали померлу від коронавірусу 37-річну породіллю: відео
Новини України 10260
сьогодні , 07:00 Що можуть не оплачувати українці протягом карантину
Новини України 55304
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
3 квітня 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
3 квітня 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук