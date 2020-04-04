Про космос та Ліну Костенко: книги на карантин від Григорія Решетника

Український телеведучий Григорій Решетник нещодавно розповів, які фільми переглядає разом із сім'єю в час карантину, а тепер поділився, якими книгами розважає своїх дітей, щоб ті не нудьгували та пізнавали для себе щось нове.

Карантин застав українців зненацька. І поки всі залишаються вдома, важливо створити комфортні умови для дітей та дорослих. А ще – потурбуватися про цікаве та змістовне дозвілля з малечею. Адже їм найважче перебувати в чотирьох стінах. Телеведучий за лаштунками шоу "Хто проти блондинок?" розказав Новому каналу, що він читає своїм дітям.

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Якщо ви вже всі сімейні фільми передивилися, поліпили з пластиліну, помалювали, пострибали, то:

"То почніть будувати халабуди, – рекомендує телеведучий Григорій Решетник. – Візьміть подушки, ковдри та стільці. І разом з малечею створіть "будиночок". Діти від такої гри будуть у захваті. Мої сини довго не вірили, що я дозволяю їм таке виробляти вдома. Зізнаюся, в дитинстві я обожнював робити різні конструкції з подушок. Радію, що й зараз можу так повеселитися!" (Усміхається)

Після таких рухливих ігор з дитиною варто відпочити. Можна пограти в шахи чи настільну гру.

Я люблю хлопцям читати. Їхні улюблені книги – про космос та динозаврів. До речі, у нас дуже багато енциклопедій про динозаврів. Діти із захватом роздивляються ілюстрації. Просять, щоб їм розказували про ці створіння. А ще я читаю синам Ліну Костенко. Хочу, аби вони відчували мелодійність української мови. Знайомте й ви своїх дітей із творами українських класиків!

– розповів Гриша Новому каналу.