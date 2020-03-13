Про легендарний гурт Beastie Boys зняли фільм: перший трейлер

Біографічні кінострічки про легендарних артистів отримали шалену популярність у світі. Так, у Голлівуді зняли документальний фільм "Історія Beastie Boys".

Днями на ютуб-каналі з'явився перший офіційний трейлер до документального проєкту "Історія Beastie Boys". Екранізувати розповідь про легендарну хіп-хоп групу взявся режисер Спайк Джонз.

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Відомо, що прем'єра кінострічки відбудеться на платформі Apple TV+ 24 квітня 2020 року. Фільм розкаже історію створення та розвитку гурту Beastie Boys, що й видно на кадрах трейлеру. У кількасекундному анонсі глядачі можуть побачити архівні ролики та записи з концертів.

Фільм "Історія Beastie Boys" буде своєрідним продовженням мемуарів, які вийшли у світ після смерті музиканта Адама Яуха. Артист тривалий час боровся з раком лімфовузлів та помер на початку травня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Історія Beastie Boys": відео

Що відомо про гурт Beastie Boy?Легендарний колектив був заснований у 1979 році. За кілька років існування Beastie Boys вперше зіграв на великій сцені: артисти були на розігріві у Мадонни в турі Virgin. Дебютний студійний альбом Licenced to III вийшов у 1986 році і став першим хіп-​​хоп-альбомом, який очолив рейтинг Billboard. Другий альбом Beastie Boys вийшов у 1988 році з назвою Paul’s Boutique. Досі музичні експерти вважають студійну платівку одним з найкращих хіп-​​хоп альбомів всіх часів. Всього тріо випустило 8 альбомів.