Про Лесю Українку, Івана Франка та інших : мережу підриває тизер українського серіалу "Плеяда"

Вже незабаром український кінематограф обіцяє вразити історичним художнім серіалом "Плеяда". Перший тизер до багатоепізодної стрічки про українських митців та їхній вплив на культуру вже доступний до перегляду.

Перший офіційний тизер до серіалу "Плеяда", робота над яким триває з 2017 року, опублікували на ютуб-каналі "Плеяда України" 31 жовтня.

Читайте також: На престижному кінофестивалі у Нідерландах покажуть українські фільми: подробиці

Над важливим для України проєктом працюють Тарас Дронь, який виступив режисером, Наталія Яковлева, якій довірили сценарій, а також Юрій Король, який сів в операторське крісло.

Знімальна команда реалізує проєкт за допомоги Українського культурного фонду, а допомагати у знімальному процесі погодилися також представники Музею видатних діячів української культури, Музею Становлення української нації, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, а також Міжнародний Фонд Івана Франка.

Михайла Драгоманова зіграє Остап Ступка, Михайла Старицького – Яків Кучеревський, Івана Франка – Олександр Печериця, Миколу Лисенка – Станіслав Боклан, Михайла Коцюбинського – Дмитро Суржиков, Лесю Українку – Марина Кошкіна, Олену Пчілку – Анжеліка Гирич, а Ольгу Кобилянську – Алла Бінєєва.





Фото: Facebook / Проект Плеяда

Окрім реальних персонажів у серіалі "Плеяда" будуть також вигадані герої. "Вони таємно творять державу. Історичне припущення на основі реальних подій", – зазначили наприкінці тизера творці кінострічки "Плеяда".

Дивитися перший тизер до серіалу "Плеяда": відео