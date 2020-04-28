Про Мішель Обаму зняли фільм "Становлення": яка студія взялась за зйомки

Бестселлер Мішель Обами "Становлення" (Becoming) у 2019 році отримав шалене визнання у світі та навіть здобув премію Греммі за аудіоверсію книги. Тепер же моменти промо-туру книги Мішель Обами з'являться у фільмі знаменитого стримінгового сервісу Netflix.

Режисером фільму "Становлення" стала Надя Халлгрен, яка супроводжувала Обаму в промо-турі з книгою по 34 містах США. Саме про це і йтиметься у фільмі – як колись перша леді США спілкувалась зі своїми прихильниками та надихала їх йти вперед до своїх мрій. Про це повідомляють на Variety.

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Фільм з Мішель Обамою вже повинен з'явитись на сервісі Netflix 6 травня. Фанати аж ніяк не очікували на такий сюрприз, адже про екранізацію раніше ніде не згадувалось. Ба більше, Netflix 27 квітня вже встиг презентувати перший трейлер до фільму, де показали один з моментів бесіди Мішель із жінкою у Філадельфії, яка готова розпочати наступну главу свого життя.

"Зараз я більше, ніж будь-коли, дорожу спогадами і цим почуттям зв'язку, оскільки ми боремося разом, щоб пережити цю пандемію, піклуючись про своїх близьких, піклуючись про наші громади і намагаючись не відставати від роботи і навчання, справляючись з величезними труднощами, втратами, розгубленістю і невизначеністю. У ці дні складно зберігати надію і стабільність, але я сподіваюся, що, як і я, ви знайдете трохи радості в тому, що зняла Надя. Вона дуже талановита, її розум і здатність співчувати іншим людям, – в кожному кадрі, який вона знімає. Найголовніше – вона розуміє значення спільноти, силу спільноти, і її робота чарівним чином здатна відобразити це", – повідомила Обама на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться перший трейлер до фільму "Становлення" онлайн:

Що відомо про книгу "Становлення"?Мемуари колишньої першої леді США Мішель Обами під назвою "Становлення" побили справжній рекорд з продажів у 2019 році. У своїй книзі американка згадала про дитинство та юність в Чикаго, знайомство та життя з Бараком Обамою, нелегкі президентські перегони, перервану вагітність та непрості стосунки з Дональдом Трампом. Книгу переклали в Україні, тому тут вона також здобула чималу популярність. Видання Financial Times вже зазначало, що книга Мішель стала найпопулярнішою автобіографією в історії видавничого бізнесу.