PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": відомо імена переможців
15 листопада в Києві у Палаці Спорту відбулася попередня вечірка до головної музичної премії України PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Організатори обрали переможців у номінаціях, а також оголосили ім'я претендентів на перемогу вже на саму премію M1 Music Awards, що відбудеться 1 грудня.
Організаторами щорічної премії стали телеканал М1 та компанія "Таврійські Ігри. "PRO-PARTY церемонії нагородження M1 Music Awards транслювалася на телеканалі M1 у прямому ефірі.
Читайте також: M1 Music Awards – 4 Сезони: Тіна Кароль стала співачкою літа
Крім того, на головній сцені виступили такі знаменитості як Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла".
Головним продюсером музичної премії стала чотириразова володарка "М1 Music Awards", популярна українська співачка Тіна Кароль.
Список переможців у номінаціях PRO-PARTY M1 Music Awards 2018:
Номінація "Кліпмейкер": Tanu Muino
Номінація "Продюсер": Юрій Нікітін
Юрій Нікітін Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"
Номінація "Оператор-постановник": Олександр Земляний
Номінація "Постпродакшн": А7:TELEVISION
Номінація "Саундпродюсер": Foxx studios
Номінація "Хореографія": Денис Стульников
Денис Стульников / Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"
Номінація "Монтаж": Іларіон Єфремов
Номінація "Стиліст": дует Tanu Muino та Марго Шекель