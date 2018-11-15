PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": відомо імена переможців

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15 листопада в Києві у Палаці Спорту відбулася попередня вечірка до головної музичної премії України PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Організатори обрали переможців у номінаціях, а також оголосили ім'я претендентів на перемогу вже на саму премію M1 Music Awards, що відбудеться 1 грудня.