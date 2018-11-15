PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": відомо імена переможців

167
PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"
PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"

15 листопада в Києві у Палаці Спорту відбулася попередня вечірка до головної музичної премії України PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Організатори обрали переможців у номінаціях, а також оголосили ім'я претендентів на перемогу вже на саму премію M1 Music Awards, що відбудеться 1 грудня.

Організаторами щорічної премії стали телеканал М1 та компанія "Таврійські Ігри. "PRO-PARTY церемонії нагородження M1 Music Awards транслювалася на телеканалі M1 у прямому ефірі.

Читайте також: M1 Music Awards – 4 Сезони: Тіна Кароль стала співачкою літа

Крім того, на головній сцені виступили такі знаменитості як Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла".

Головним продюсером музичної премії стала чотириразова володарка "М1 Music Awards", популярна українська співачка Тіна Кароль.

Список переможців у номінаціях PRO-PARTY M1 Music Awards 2018:

Номінація "Кліпмейкер": Tanu Muino

Номінація "Продюсер": Юрій Нікітін


Юрій Нікітін Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"

Номінація "Оператор-постановник": Олександр Земляний

Номінація "Постпродакшн": А7:TELEVISION

Номінація "Саундпродюсер": Foxx studios

Номінація "Хореографія": Денис Стульников


Денис Стульников / Facebook / PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons"

Номінація "Монтаж": Іларіон Єфремов

Номінація "Стиліст": дует Tanu Muino та Марго Шекель

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури Нагороди Тіна Кароль
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
сьогодні 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 1376
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
сьогодні 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2027
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1354
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
14 листопада 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
1135
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
14 листопада 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
1206
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2925
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук