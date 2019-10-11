Про пограбування Кім Кардашян у Франції зніматимуть комедію

Історія про скандальне пограбування Кім Кардашян у готелі Парижа у 2016 році ляже в основу нового фільму французького режисера Джоана Сфара.

Як повідомляють у Variety, фільм матиме назву "Тиждень моди" (Fashion Week) і висвітлить такі актуальні теми, як фемінізм, мужність і патріархат в сучасному суспільстві. У стрічці також будуть висвітлені теми світу моди, насильства по відношенню до жінок, відносин між дуже багатими людьми і менш багатими, а також конфлікту між представниками нового і старого світів, – коментує вихід своєї комедійної стрічки Сфара.

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Як і в оригінальному інциденті, у центрі сюжету постане група дорослих грабіжників, які плануватимуть пограбування Кім Кардашян. В той час вона відвідуватиме Тиждень моди в Парижі. Відомо, що фільм вийде в березні 2020 року французькою мовою, але з міжнародним складом акторів.



Коштовний перстень Кім Кардашян (4,5 мільйона доларів), який викрали / Фото з соцмереж

Що відомо про пограбування Кім Кардашян?В понеділок 3 жовтня 2016 вона Кім Кардашян пограбували в номері паризького готелю Hôtel de Pourtalès. За її словами, грабіжники увірвалися в кімнату, поклали світську левицю на підлогу, зв'язали їй руки і ноги, заклеїли рота плівкою та вкрали ювелірні прикраси на суму 10 мільйонів доларів. Згодом з’ясувалося, що пограбування організували "підлеглі" 60-річного рецидивіста-втікача Омара Аіта Хедаша ("Омар Старий").

Дивіться відео, за якою схемою Кім Кардашян пограбували у Парижі: