Про предка із Закарпаття: Alina Pash презентувала новий кліп "Pintea"

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Alina Pash / Instagram / @alinapash

Українська співачка представила нову роботу і традиційно у своїй творчості використала етно-мотиви. Alina Pash заспівала про напівміфічного героя легенд Пинтю. Чорно-білі кольори додали містики відеороботі "Pintea".

Реперка Alina Pash, без сумнівів, творить власний стиль в українській музиці. У своїй творчості вона віддає шану традиціям та використовує народні мотиви. Сьогодні, 13 грудня, вона оприлюднила новий неординарний кліп на пісню "Pintea". 

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Співачка пояснила, що образ карпатського розбійника з благородними намірами Пинті з'явився в її пісні не випаково. Легендарний персонаж залишався невразливим до зброї та виступав проти гніту на батьківщині зірки. Прототип ватажка у її творчості іменує безстрашну боротьбу на межі добра і зла. Можливо, саме тому виконавиця обрала для презентації кліпу такий символічний день – п'ятницю 13. 

Пинтя не боїться п'ятниці, 13. Він і є п'ятниця, 13,
– зауважила Alina Pash . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALINA PA$H (@alinapash)

Аби втілити міфічність образу головного героя своєї пісні, реперка використала чорно-білі барви з вкрапленням криваво-червоних кольорів. Увагу до образу співачки привертає справжній артефакт на шиї. Alina Pash стверджує, що це давня афганська прикраса. 

Режисером кліпу став австралієць Джеймс Фішер.

Alina Pash – Pintea: дивіться кліп онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
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