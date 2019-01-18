Про сильних і незалежних: Аріана Гранде презентувала новий кліп "7 rings" – відео

197 Читать новость на русском
Аріана Гранде
Аріана Гранде / Instagram / @arianagrande

25-річна американська співачка Аріана Гранде презентувала новий відеокліп на пісню "7 rings", у якому зібрала близьких подруг і показала, як треба розважатися.

Новий відеокліп з'явився на офіційному YouTube-каналі зірки 18 січня.

Читайте також: У міні-сукні, пуховику і чорній масці: Аріана Гранде засвітилася на вулицях Нью-Йорка

У пісні Аріана співає: "I want it – I got it" (Якщо я хочу це – я це отримаю).  Назва "7 rings" виникла після розриву заручин співачки з Пітом Девідсоном, коли Гранде відправилася з шістьма подругами в знаменитий ювелірний магазин Tiffany & Co і купила кільце з діамантом, а потім і обдарувала кільцями шість своїх друзів.

аріана гранде
Аріана Гранде презентувала новий кліп на пісню "7 rings" / Instagram / @arianagrande

Ariana Grande – 7 rings: дивіться відеокліп

Додамо, напередодні Аріана Гранде поставила рекорд переглядів у кліпі на нову пісню "thank u, next", яку вона присвятила колишнім бойфрендам. Відео, яке вийшло на YouTube 30 листопада, за чотири доби побачило більше, ніж 100 мільйонів людей. Раніше рекорд переглядів кількістю у 100 мільйонів за п’ять днів належав співачці Адель завдяки культовій пісні Hello.

Ariana Grande – thank u, next: дивіться відеокліп

Нагадаємо, що у червні ровесник співачки Піт Девідсон зробив їй пропозицію вийти заміж, на що вона відповіла згодою. Однак у жовтні стало відомо, що пара розлучилась напередодні заручин. Вони вирішили "відпочити" один від одного. Західні ЗМІ наголошують, що причиною розставання могла стати смерть колишнього бойфренда Аріани, з яким вона прозустрічалась два роки.

Теги: LifeStyle Музика Новини культури Аріана Гранде
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
сьогодні 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1408
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
сьогодні 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
2245
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
сьогодні 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1781
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2709
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1115
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 997
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук