Про сильних і незалежних: Аріана Гранде презентувала новий кліп "7 rings" – відео

25-річна американська співачка Аріана Гранде презентувала новий відеокліп на пісню "7 rings", у якому зібрала близьких подруг і показала, як треба розважатися.

Новий відеокліп з'явився на офіційному YouTube-каналі зірки 18 січня.

У пісні Аріана співає: "I want it – I got it" (Якщо я хочу це – я це отримаю). Назва "7 rings" виникла після розриву заручин співачки з Пітом Девідсоном, коли Гранде відправилася з шістьма подругами в знаменитий ювелірний магазин Tiffany & Co і купила кільце з діамантом, а потім і обдарувала кільцями шість своїх друзів.



Аріана Гранде презентувала новий кліп на пісню "7 rings" / Instagram / @arianagrande

Ariana Grande – 7 rings: дивіться відеокліп

Додамо, напередодні Аріана Гранде поставила рекорд переглядів у кліпі на нову пісню "thank u, next", яку вона присвятила колишнім бойфрендам. Відео, яке вийшло на YouTube 30 листопада, за чотири доби побачило більше, ніж 100 мільйонів людей. Раніше рекорд переглядів кількістю у 100 мільйонів за п’ять днів належав співачці Адель завдяки культовій пісні Hello.

Ariana Grande – thank u, next: дивіться відеокліп

Нагадаємо, що у червні ровесник співачки Піт Девідсон зробив їй пропозицію вийти заміж, на що вона відповіла згодою. Однак у жовтні стало відомо, що пара розлучилась напередодні заручин. Вони вирішили "відпочити" один від одного. Західні ЗМІ наголошують, що причиною розставання могла стати смерть колишнього бойфренда Аріани, з яким вона прозустрічалась два роки.