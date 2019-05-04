Про страшний діагноз від лікарів та розставання з коханим, – шокуючі зізнання К'яри Ферраньї

Італійка К'яра Ферраньї, яку визнано найбільш фінансово успішним блогером-інфлюенсером за версією маркетингової компанії Launchmetrics, є також щасливою мамою та дружиною. Однак знаменитість зробила неочікуване зізнання, згадавши моторошний травень 2016 року, що став одним з найважчих часів та викликів для неї.

Про це К'яра відверто розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, Ферраньї стала популярною у 2009 році завдяки своєму блогу The Blonde Salad. Тоді дівчина зустрічалася з Ріккардо Поццолі, який найімовірніше сам придумав стратегію розвитку і привів блог коханої до комерційного успіху. Однак їхні стосунки протривали не довше, ніж 6 років. Розставання, за словами блогерки, стало складним для неї. Додамо, що разом з цим екс-бойфренд залишився бізнес-партнером К'яри.

Зірка опублікувала світлину трирічної давнини, на якій вона одягнена у лікарняний одяг для пацієнтів, та розповіла свою історію. У травні 2016 року Ферраньї після розставання вона відчувала себе самотньою, самостійно жила у Лос-Анджелесі та зовсім не уявляла, що хоче робити у майбутньому.

Вона додала, що це фото було зроблене перед візитом лікаря, який неабияк налякав дівчину.

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Лікар сказав меніі, що мені було б важко завагітніти, тому що мої гормони не були збалансованими, а також синдром полікістозних яєчників (який часто буває у жінок). У цей час я ні з ким не зустрічалася і мати дитину не було моїм найголовнішим бажанням. Але я думала про те, що, коли я буду готова до цього, це може бути важко і мені ставало дуже сумно. Травень 2016 року був одним з найжорстокіших місяців мого дорослого життя, тому що мені довелося зіткнутися з усіма своїми страхами: здоров'ям, самотністю і розбитим серцем,

– розповіла К'яра.

Тоді Ферраньї було 29 років і візит у лікарні змусив її краще працювати зі своїм тілом: краще їсти, приймати вітаміни та відвідувати лікарів.

"А стосовно розбитого серця... Я знала, що наступна людина, яку я зустріну, стане єдиною... І через 3 місяці я зустріла Феде (Федеріко Лючія – чоловік К'яри та батько її дитини, – LifeStyle 24). Тому, якщо Ви зараз у складній ситуації... Дихайте та візуалізуйте те, що ви хочете у житті та насолоджуйтеся невідомим", – підсумувала італійка.

Додамо, 19 березня 2018 року К'яра Ферраньї народила свого первістка від чоловіка Федеріко (Fedez).