Про страшний діагноз від лікарів та розставання з коханим, – шокуючі зізнання К'яри Ферраньї

219 Читать новость на русском
К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Італійка К'яра Ферраньї, яку визнано найбільш фінансово успішним блогером-інфлюенсером за версією маркетингової компанії Launchmetrics, є також щасливою мамою та дружиною. Однак знаменитість зробила неочікуване зізнання, згадавши моторошний травень 2016 року, що став одним з найважчих часів та викликів для неї.

Про це К'яра відверто розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото

Як відомо, Ферраньї стала популярною у 2009 році завдяки своєму блогу The Blonde Salad. Тоді дівчина зустрічалася з Ріккардо Поццолі, який найімовірніше сам придумав стратегію розвитку і привів блог коханої до комерційного успіху. Однак їхні стосунки протривали не довше, ніж 6 років. Розставання, за словами блогерки, стало складним для неї. Додамо, що разом з цим екс-бойфренд залишився бізнес-партнером К'яри.

 

Зірка опублікувала світлину трирічної давнини, на якій вона одягнена у лікарняний одяг для пацієнтів, та розповіла свою історію. У травні 2016 року Ферраньї після розставання вона відчувала себе самотньою, самостійно жила у Лос-Анджелесі та зовсім не уявляла, що хоче робити у майбутньому.

Вона додала, що це фото було зроблене перед візитом лікаря, який неабияк налякав дівчину.

Читайте також: К'яра Ферраньї показала, як проводить час із сином: зворушливі фото

Лікар сказав меніі, що мені було б важко завагітніти, тому що мої гормони не були збалансованими, а також синдром полікістозних яєчників (який часто буває у жінок). У цей час я ні з ким не зустрічалася і мати дитину не було моїм найголовнішим бажанням. Але я думала про те, що, коли я буду готова до цього, це може бути важко і мені ставало дуже сумно. Травень 2016 року був одним з найжорстокіших місяців мого дорослого життя, тому що мені довелося зіткнутися з усіма своїми страхами: здоров'ям, самотністю і розбитим серцем,
– розповіла К'яра.

 

Тоді Ферраньї було 29 років і візит у лікарні змусив її краще працювати зі своїм тілом: краще їсти, приймати вітаміни та відвідувати лікарів.

"А стосовно розбитого серця... Я знала, що наступна людина, яку я зустріну, стане єдиною... І через 3 місяці я зустріла Феде (Федеріко Лючія – чоловік К'яри та батько її дитини, – LifeStyle 24). Тому, якщо Ви зараз у складній ситуації... Дихайте та візуалізуйте те, що ви хочете у житті та насолоджуйтеся невідомим", – підсумувала італійка.

Додамо, 19 березня 2018 року К'яра Ферраньї народила свого первістка від чоловіка Федеріко (Fedez).

 

 

 

blog_ava
Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
сьогодні
29209
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle К'яра Ферраньї Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13202
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
525
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1101
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
3 травня 17:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
470
Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії
3 травня 14:00 Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії
Марта Вересюк 2412
Новини
Більше новин
Залиште відгук