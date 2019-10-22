Про жінок та чоловіків: найкращі цитати неперевершеної Катрін Деньов

Катрін Деньов справжня ікона стилю, легендарна актриса та муза Ів Сен-Лорана. У вівторок, 22 жовтня, знаменитість святкує 76-ий день народження.

Катрін стала світовою зіркою після успіху музичного фільму "Шербурзькі парасольки" і продовжує зніматися досі.

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До дня народження Катрін Деньов редакція LifeStyle 24 зібрала для вас 15 найкращих цитат французької зірки про кохання, чоловіків і красу.

"Що дозволяє мені підтримувати чудову форму? Вода. Сон. І любов".

"Краса – це найнеобхідніша річ у світі і водночас найнепотрібніша".

"У людині для мене цінні суміш чуттєвості з індивідуальністю".

"Справжня жінка – це розум, чарівність, доброта і почуття гумору. Того ж я чекаю і від чоловіків".

"У мене немає жодного бажання пояснювати, хто я. Досить уже того, що я віддала частинки себе фільмам, в яких знялася, вони і можуть багато про мене розповісти".

"Це так нелегко – бути чиєюсь мрією".

"Я б не хотіла повернути собі молодість і почати все спочатку. Актрисам більше не дозволяють бути індивідуальностями".

"Найкращий спосіб зберегти кохання чоловіка – не виходити за нього заміж".

"Ніколи не будьте залежними від чужої думки! Насолоджуйтесь своєю красою та сприймайте її як великий дар!".

"Чоловіки – хороший народ, але жінки володіють магією".

"Я ніколи не була небезпечною жінкою. Я не самовдоволена блондинка, яка може украсти у вас чоловіка.

"Коли ви молоді, ви багато страждаєте і хвилюєтеся – все здається дуже важливим та серйозним, проте з часом все стає простіше".

"Найчуттєвіші стосунки між чоловіком і жінкою за хвилину до близькості ...".

"Коли чоловік говорить: "Давай почнемо все спочатку", він думає "На жаль, я не зміг знайти нікого кращого".

"З самого початку шлюб був встановлений за нікчемними практичними міркуваннями – чисто чоловіча ідея".