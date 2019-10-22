Про жінок та чоловіків: найкращі цитати неперевершеної Катрін Деньов
Катрін Деньов справжня ікона стилю, легендарна актриса та муза Ів Сен-Лорана. У вівторок, 22 жовтня, знаменитість святкує 76-ий день народження.
Катрін стала світовою зіркою після успіху музичного фільму "Шербурзькі парасольки" і продовжує зніматися досі.
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До дня народження Катрін Деньов редакція LifeStyle 24 зібрала для вас 15 найкращих цитат французької зірки про кохання, чоловіків і красу.
"Що дозволяє мені підтримувати чудову форму? Вода. Сон. І любов".
"Краса – це найнеобхідніша річ у світі і водночас найнепотрібніша".
"У людині для мене цінні суміш чуттєвості з індивідуальністю".
"Справжня жінка – це розум, чарівність, доброта і почуття гумору. Того ж я чекаю і від чоловіків".
"У мене немає жодного бажання пояснювати, хто я. Досить уже того, що я віддала частинки себе фільмам, в яких знялася, вони і можуть багато про мене розповісти".
"Це так нелегко – бути чиєюсь мрією".
"Я б не хотіла повернути собі молодість і почати все спочатку. Актрисам більше не дозволяють бути індивідуальностями".
"Найкращий спосіб зберегти кохання чоловіка – не виходити за нього заміж".
"Ніколи не будьте залежними від чужої думки! Насолоджуйтесь своєю красою та сприймайте її як великий дар!".
"Чоловіки – хороший народ, але жінки володіють магією".
"Я ніколи не була небезпечною жінкою. Я не самовдоволена блондинка, яка може украсти у вас чоловіка.
"Коли ви молоді, ви багато страждаєте і хвилюєтеся – все здається дуже важливим та серйозним, проте з часом все стає простіше".
"Найчуттєвіші стосунки між чоловіком і жінкою за хвилину до близькості ...".
"Коли чоловік говорить: "Давай почнемо все спочатку", він думає "На жаль, я не зміг знайти нікого кращого".
"З самого початку шлюб був встановлений за нікчемними практичними міркуваннями – чисто чоловіча ідея".
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