Про зйомки у фільмах, 2-річну дочку та вільний час: Кіра Найтлі дала відверте інтерв'ю

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Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Instagram / @bazaarbr

34-річна голлівудська акторка, яка давно представляє парфумерну лінійку бренду Chanel, розповіла, що вона думає про історію Coco Mademoiselle та про те, як проходять зйомки у фільмах. Також Кіра Найтлі впустила за лаштунки особистого життя і розповіла про свою 2-річну доньку Еді.

34-річна голлівудська актриса Кіра Найтлі зізналася, що для неї макіяж і зачіска відіграють перше значення в роботі над роллю, адже при правильно підібраному образі пристосуватися до нової ролі стає набагато легше. Про це повідомляє видання Elle.

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Наприклад, у цьому році вийде діснеївська версія "Лускунчика", в якій я граю фею Драже. Мене гримували годинами: вибілювали шкіру, фарбували брови в фіолетовий колір, посипали блискітками. На голові красувалася рожева перука, схожий на триповерховий торт. У такому вигляді вжитися в роль не склало труднощів,
– зізналася Кіра Найтлі.

Після цього вона розповіла про свою 2-річну доньку Еді і про те, як їй вдається поєднувати роботу та сім’ю, адже у 2019 році в актриси заплановано три прем'єри.

У мене сильна "група підтримки" – приголомшливий чоловік, мама і тесть! Доньці зараз два з половиною роки і у неї точно є моторчик. Я можу сидіти на стільці, а вона намотувати кола навколо,
– розповіла знаменитість.

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Chanel.com

В той час, коли з 2-річною Еді проводять час мама Кіри Найтлі і її чоловік, сама актриса працює. Вона зізнається, що на її улюблені заняття, прогулянки в парку або ж читання книги, у неї просто не вистачає часу.

"І навіть, якщо я піду в кінотеатр, точно засну – тепер відключаюся всюди, де тепло і темно. Обожнюю зйомки в Парижі і завжди намагаюся знайти тут час для відпочинку. До речі, я помітила, що в паризьких ресторанах завжди є вільний столик для одного. У Лондоні все по-іншому. Якщо ви зберетеся ввечері в ресторан на самоті, люди подумають: "Що це вона творить?". А в Парижі це нормально. "Вам столик на одну персону? Звичайно, проходьте!". Це ще один доказ, що історія про незалежну, яка не боїться осуду суспільства і завжди загадкову Coco Mademoiselle могла трапитися тільки в Парижі", – запевнила Кіра Найтлі.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіра Найтлі
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