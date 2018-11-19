Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток

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Проблемна шкіра: як правильно доглядати за обличчям
Проблемна шкіра: як правильно доглядати за обличчям / www.pexels.com

Часто проблемна шкіра у нас асоціюється з підлітковим віком, але насправді запалення та надокучливі чорні цятки можуть з’являтися і після 20 чи 30 років. Від чого виникають ці недоліки та як їх позбавитися – читай далі.

Жирна проблемна шкіра часто зустрічається у тих, хто має певні гормональні зміни в організмі, тому запалення та вугрі у багатьох випадках з’являються у підлітків чи вагітних. Але також на утворення прищів впливає і певний спосіб життя, зокрема, стрес, неправильне харчування, поганий догляд тощо.

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Чому можуть виникати прищі

Недосипання

Наша шкіра, як і весь організм, відновлює себе під час сну. Тому, якщо ти нехтуєш 8-годинним сном, у тебе можуть з’явитися недоліки на шкірі та ще й темні кола навколо очей.

Стрес

Постійний стрес, як і недосипання, суттєво виснажує організм. Це може призвести до дефектів та висипів на твоєму обличчі.

Незбалансоване харчування

Якщо твоя шкіра жирна та проблемна, їй також потрібний певний режим у харчуванні. Для здорового вигляду варто обмежити в раціоні гостру, солодку та масну їжу, а ще забудь про алкоголь, оскільки такі продукти підсилюють виділення шкірного сала.


Що провокує появу вугрів / Pixabay

Якщо ти переїдатимеш цукерками, то це може спричинити глікацію – це процес, коли надлишок цукру порушує колаген і шкіра втрачає тонус та еластичність.

Натомість нехай на твоїй тарілці частіше будуть овочі, фрукти, зелень та кисломолочні продукти. І не забувай кожного дня пити достатню кількість рідини.

Як правильно доглядати за проблемною шкірою

Жирна проблемна шкіра потребує особливого догляду, зокрема, очищення. Але і тут не все так просто, оскільки під час очищення ми часто допускаємо помилки, через які порушується захисний бар'єр нашої шкіри. І внаслідок цього запаленням ще простіше проявитися на шкірі. Тому догляд за нею має бути спеціальний та дбайливий.

Очищення

Перш за все, не лінуйся змивати макіяж! Якою втомленою ти б не повернулася додому, перед сном із шкіри треба змити усю декоративну косметику та бруд, який накопичився за цілий день.

Також 1-2 рази треба накласти маску, яка глибше очистить пори. Зараз однією з найпопулярних б'юті-новинок у доглядовій косметиці є засоби на основі чорного бамбукогового вугілля, які працюють наче магніт – вони бережно притягують забруднення, токсини, надлишки шкірного жиру і виводить їх з шкіри.

Секрети краси і молодості
Як правильно доглядати за обличчям / Pexels

Спробуй маску Black Clean від "Вітэкс" на основі глини, яка глибоко очистить та надасть природного сяйва шкірі. У складі маски окрім чорного активованого бамбукового вугілля є ще три натуральні глини, які ефективно боряться із запаленнями, забитими порами та заберуть жирний блиск.

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Також зверни увагу на поліруючу маску-скраб Black Clean, яка виводить забруднення, відлущує омертвілі клітини, дбайливо очищаючи шкіру, і при цьому не сушить її, що дуже важливо.

А ще подбай про Т-зону за допомогою маски-плівки Black Clean. Засіб утворює на шкірі легку чорну плівку, яка ефективно витягує чорні пробки. І завдяки спеціальній формулі ця маска сприяє звуженню розширених пор, роблячи їх менш помітними.

Зволоження

Секрети краси і молодості
Зволожуйте шкіру правильно / Pexels

Як дивно це не звучить, але жирна шкіра також потерпає від недостатнього зволоження. Використовуй щоденні креми, які призначені саме до твого типу шкіри, вони заспокоять подразнення та запалення і матуватимуть надлишковий блиск.

Захист від сонця

Сонячне проміння пересушує жирну шкіру і тим самим стимулює виділення шкірного сала. Тому захищай обличчя від впливу сонця, особливо влітку. Фахівці рекомендують обирати сонцезахисні засоби без запаху не на масляній основі, щоб ще більше не провокувати висип вугрів. Санскрін SPF 30 або вище збереже твою шкіру і захистить її від променів сонця, які руйнують колаген та еластин.

Теги: LifeStyle Краса Секрети краси і молодості
Джерело: 24 канал
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