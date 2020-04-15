Продавала грудне молоко: Сніжана Бабкіна відверто розповіла про минуле
Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана днями поділилася, що на карантині майже весь час проводить на кухні. А також розповіла історію, як в студентські роки заробляла продаванням грудного молока.
Є знаменитості, які бажають залишати особисте життя подалі від чужих очей, а є й ті, що оприлюднюють відверті історіяї. Сніжана та Сергій Бабкіни інколи розповідають прихильникам про пережиті періоди. Так, в прямому ефірі на інстаграм-сторінці програми "Зірковий шлях" телеканалу "Україна" подружжя поділилося цікавими деталями з минулого.
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Зіркова дружина розповіла історію, яка пов’язана з продаванням грудного молока. Сніжана каже, що навіть не знає половини дітей, яких годувала молоком.
13 років тому я годувала Артура і в мене було дуже багато молока. У той час навчалася в столиці, тому заморожувала його, а зайве виливала. Одна бабуся, яка працювала в молочній кухні, дізналася про це і запропонувала мені підробіток. Тоді вона сказала, що знає чоловіків, у дружин яких немає молока і вони можуть приходити до мене та купувати баночки з молоком,
– поділилася Бабкіна.
Сніжана зізналася, що кожного ранку продавала це молоко і отримувала гроші. Таким чином заробляла в студентські роки.
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