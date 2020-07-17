Заможні любителі кіно мають змогу поповнити свої колекції новими експонатами. Днями на продаж виставлять машини, на яких їздили Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді". В аукціоні зможуть взяти участь після попередньої реєстрації.

За даними Independent, торги пройдуть 26 та 27 серпня в Лондоні та Лос-Анджелесі. Через пандемію коронавірусу аукціон зможуть провести онлайн, аби не наражати гостей на небезпеку інфікування.

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Привернули увагу і лоти, запропоновані представниками заходу. Зокрема, в останні дні літа можна буде придбати ретро-автомобілі, які з'явились у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Наразі відомо, що блакитний Volkswagen, на якому роз'їжджав Бред Пітт у стрічці, оцінюється в 20-30 тисяч доларів, а жовтий Cadillac, яким кермував Леонардо Ді Капріо, – в 45-50 тисяч доларів. Це попередня оцінка автівок, які на аукціоні зможуть вторгувати значно більшу суму.

Фільм "Одного разу в Голлівуді" / Фото Планета Кіно



Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Фото Автовод

Окрім цього, на аукціон виставлять боксерські рукавиці з фільму "Роккі", шолом з "Найкращий стрілець" та модель космічного корабля з фільму "Чужий".

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"

Прем'єра фільму "Одного разу в Голлівуді" від режисера Квентіна Тарантіно відбулась 15 серпня 2019 року. В Україні стрічку зустріли з цікавістю, адже це остання робота у кар'єрі культового творця кіно. Тому й не дивно, що топові актори погодились зіграти навіть другорядні ролі.

За сюжетом, актор Рік Далтон хоче не втратити роботу в Голлівуді. Водночас і його найкращий друг та дублер хоче також прославитись. Всі події відбуваються в Лос-Анджелесі на фоні резонансного вбивства, яке сталось 1969 року. Тоді п'ятеро людей, серед яких були і знамениті актори, стали жертвами нападу.

У фільмі "Одного разу в Голлівуді" можна побачити Леонардо Ді Капріо, Бреда Пітта, Марго Роббі, Ель Фаннінг, Аль Пачіно та інших зірок.

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