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Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
сьогодні , 06:40 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Анастасія Абрамець
Де поплавати на Буковині: цікаві локації
16 липня , 18:36 Де поплавати на Буковині: цікаві локації
Юлія Турелик
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Екскохані Джонні Деппа підтримали актора в суді: свідчення Вайнони Райдер та Ванесси Параді
09:38, сьогодні Екскохані Джонні Деппа підтримали актора в суді: свідчення Вайнони Райдер та Ванесси Параді
Прелюдія до екологічної катастрофи: Руслана емоційно виступила проти вирубки Карпат – відео
19:49, 16 липня Прелюдія до екологічної катастрофи: Руслана емоційно виступила проти вирубки Карпат – відео
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Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США
16:42, 16 липня Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США
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