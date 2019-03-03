Продаж квитків на Євробачення призупинили: причина

В Ізраїлі призупинили продаж квитків на пісенний конкурс Євробачення-2019. Правоохоронці кажуть про порушення та дефекти, зокрема – перепродаж квитків за завищеною ціною.

Спостерігачі зафіксували "неодноразові спроби втрутитися в процес", повідомив місцевий телеканал Kan.

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Так, сотні найкращих квитків збирались продати не простим глядачам, а представникам міжнародної еліти. Зокрема, такі привілеї могли отримати спортивні функціонери та менеджери іноземних ЗМІ.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан зазначив, що з’явилась інформація про масову купівлю та перепродаж квитків за у понад 2 рази вищою ціною. Правоохоронці візьмуться за цю справу.

Зазначимо, квитки на фінальний концерт 18 травня з’явилися в продажу 28 лютого. Їх розкупили за декілька хвилин. Через деякий час у продаж надійде ще частина квитків. Ціна квитків на фінал, який відбудеться в Тель-Авіві — від 280 до 490 євро.

Нагадаємо, у цьому році на пісенному конкурсі Україну не представлятиме ніхто. Причина – скандали навколо учасників Нацвідбору.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві.



Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.Співачка оприлюднила умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.



Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів.



Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019. Зрештою, НСТУ прийняло рішення, про те, що від України цьогоріч ніхто не їде.