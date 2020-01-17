Продовження "Друзів" опинилося під загрозою: актори хочуть захмарні гонорари

Напевне, немає таких кіноманів, які не чули про суперечки щодо продовження культового серіалу 90-х під назвою "Друзі". Здавалося б, нещодавно автори оригінальної стрічки та акторський склад домовилися про зйомки нового епізоду. Однак з часом вони забажали неймовірно великий гонорар за свою роботу.

Про те, що серіал "Друзі" таки отримає бажане продовження у вигляді спеціального епізоду стало відомо в листопаді 2019 року. Іноземні ЗМІ навіть назвали тих, хто займатиметься зйомками, а також зазначили, що у створенні спеціального випуску братимуть участь всі популярні актори.

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Однак днями на сайті видання Deadline з'явилася інформація, що попри гучні заяви про продовження, майбутній проєкт таки не затверджено. Річ у тім, що актори хочуть отримати дещо більше гонорари, ніж ті, які їй готова запропонувати студія.

Зацікавленість у зйомках спецвипуску" Друзів" є, але інтереси сторін поки не можуть збігтися настільки, щоб дати старт проєкту,

– заявив представник HBO.

Також він додав, що робота перебуває на стадії "може відбутися", а дві сторони не можуть дійти згоди вже достатньо тривалий час. Тож, фанатам залишається стежити за оновленням інформації і надіятися, що акторський склад, а також знімальна команда віднайдуть золоту середину.



Кадр з серіалу "Друзі" / IMDb