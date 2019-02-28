Продовження історії: в квітні вийде новий фільм про гурт Queen і Адама Ламберта

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Адам Ламберт і учасники гурту Queen
Адам Ламберт і учасники гурту Queen / Instagram / @adamlambert

Американський співак Адам Ламберт анонсував вихід нового фільму про гурт Queen після виступу на Оскарі-2019. У кінокартині покажуть його співпрацю з легендарними виконавцями і моменти, які ніколи раніше не бачили шанувальники їхньої творчості.

Стрічка, яка вийде на телеканалі АВС 29 квітня матиме назву "Шоу має тривати – історія Queen і Адама Ламберта" (The Show Must Go On – The Queen + Adam Lambert Story). Про її вихід розповів співак Адам Ламберт після феєричного відкриття цьогорічної церемонії Оскар-2019 разом з учасниками гурту. Про це співак також повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Документальний фільм триватиме близько двох годин. За цей час глядачі зможу побачити історію гурту Queen, починаючи з 2009 року, а саме після першого виступу Адама Ламберта з Браяном Мейєм і Роджером Тейлором, виконуючи пісню We Are the Champions. Їхній спільний вихід на сцену відбувся на телепроекті American Idol, коли учасники гурту Queen запросили співака у команду як соліста.

Як повідомляє видання Louder, у фільмі покажуть кадри з-за лаштунків і рідкісні моменти з концертів. Спеціально для кінострічки режисери зняли інтерв’ю з усіма учасниками гурту, з батьками Адама Ламберта і продюсером American Idol Саймоном Ковеллом. Не обійшли стороною і Рамі Малека, який виконав роль Фредді Мерк’юрі у фільмі "Богемна рапсодія" і Тейлора Хокінса.

Дивитися виступ Адама Ламберта і гурту Queen на Оскарі-2019: відео

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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