Продовжує справу принцеси Діани: принц Гаррі приєднався до розчищення мінних полів в Анголі

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Принц Гаррі розчистив територію в Анголі
Принц Гаррі розчистив територію в Анголі / Getty Images

Герцоги Сассекські неодноразово демонстрували фанатам, як важливо для них продовжувати благодійні справи принцеси Діани. Тому під час свого туру Африкою принц Гаррі та Меган Маркл виконують свої обов'язки, акцентуючи увагу на роботі принцеси Уельської, зокрема співпрацюють з тими ж організаціями.

За 10 днів перебування в Африці у програмі герцогів Сассекських понад 30 зустрічей та чимало виходів. Днями вони вперше після хрестин вийшли на публіку зі своїм 4-місячним сином Арчі Харрісоном. А сьогодні, 27 вересня, принц Гаррі з'явився перед африканськими шанувальниками в незвичайному образі, а саме – в екіпіруванні.

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35-річний герцог Сассекський приєднався до організації The HALO Trust, з якою свого часу співпрацювала його мати, принцеса Діана. Він разом з учасниками об'єднання очищував мінні поля в Діріко, що в Анголі. Їхня спільна робота була спрямована на те, аби забезпечити місцевим вільне пересування територією, а також мінімізувати загрозу їхньому життю.

Принц Гаррі
Принц Гаррі в Анголі / Getty Images 

Варто нагадати, що у 1997 році принцеса Діана також відвідала одне з міст Анголи, Уамбо. Метою її візиту було привернення уваги до кризи, яка спіткала місцевих жителів. Через два десятиліття чисельність населення помітно збільшилася, а район перетворився на придатний до проживання, у якому з'явилися школи, коледжі та почав розвиватися малий бізнес.

Принцеса Діана, 1997 рік
Принцеса Діана, 1997 рік, Уамбо / Instagram / @joydreamslink

Принц Гаррі гордий відвідувати місце, яке було важливим для його матері і де вона багато працювала на благо людей.

Принц Гаррі
Принц Гаррі в Анголі / Getty Images

Також напередодні, 26 вересня, герцог Сассекський відвідав Ботсвану, де взяв участь у висадці дерев на березі річки Чобе. Там він зустрівся із доктором Майком Чейзом, засновником фонду Elephant Without Borders, що займається захистом тварин. Вони обговорювали спільне бажання перетворити пустельні береги річки на красивий заповідник.

Принц Гаррі в Боствані
Принц Гаррі в Ботсвані / Getty Images 

Принц Гаррі в Боствані
Принц Гаррі в Ботсвані / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Гаррі
Джерело: LifeStyle 24
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