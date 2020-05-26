Продюсер "Голосу крани" прокоментував стосунки Тіни Кароль і Дана Балана

Під час 10 сезону "Голосу країни" всі глядачі могли побачити не тільки виступи талановитих учасників шоу, але й залицяння Дана Балана і Тіни Кароль. Продюсер проєкту Володимир Завадюк вирішив прокоментувати чутки про роман артистів.

В ютубі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер дав відповідь на питання, що цікавить всіх прихильників "Голосу". Володимир Завадюк зізнався, що глядачі не помиляються: між Тіною Кароль та Даном Баланом є особлива хімія, яку неможливо приховати. Однак підтвердити здогадки про роман він не може.

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Окрім цього, Володимир Завадюк розсекретив інформацію, що Дан Балан ще до початку зйомок 9 сезону "Голосу країни" стежив за творчістю Тіни Кароль.

Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дан не раз говорив ще до початку шоу, до початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи,

– розповів Володимир Завадюк.

Привернув увагу глядачів і номер Тіни Кароль та Дана Балана у фіналі шоу. Тоді артисти вели онлайн-трансляцію з будинку артистки на Київщині. У маєтку, а саме в спальні Тіни Кароль, зіркові тренери вперше виконали пісню "Помнишь". Романтична атмосфера та факт перебування Дана в помешканні Тіни спровокували чергову хвилю чуток. Припускали навіть, що виступ записали ще до прямого ефіру. Однак Володимир Завадюк спростував цю інформацію.

"В день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив він.

Дивіться виступ Тіни Кароль і Дана Балана: відео

Що відомо про спілкування Дана Балана і Тіни Кароль

Перші чутки про роман Тіни Кароль та Дана Балана спалахнули у 2019 році, коли на "1+1" презентували перші випуски "Голосу країни-9". Тоді молдовський артист дебютував у ролі тренера шоу та не приховував своєї симпатії до колеги. Під час прямих ефірів Дан Балан засипав Тіну Кароль компліментами, дарував їй квіти та запрошував на танець.

Після завершення проєкту артист зізнався, що найкраще, що було на шоу – це Тіна. Водночас співачка активно спростовувала чутки про роман, заявляючи, що в її серці є місце тільки для сина Веніаміна. Хлопчик, за її словами, не в захваті від розмов про стосунки зіркової матусі з Баланом.

Вже у 10 сезоні "Голосу країни" Тіна та Дан продовжили залицяння на проєкті. Артисти випустили дуетні пісні "Домой" та "Помнишь", які підкорили мережу романтикою.