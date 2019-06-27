Продюсер Олег Боднарчук розповів, скільки ALEKSEEV заробляв на початку кар'єри

Відомий режисер та продюсер ALEKSEEV Олег Боднарчук у програмі "Слава+" розповів, який заробіток був у молодого виконавця ще 5 років тому.

Згідно з умовами контракту Боднарчука та Микити Алексєєва, підписаного на 10 років, заробіток артиста складає всього 100 доларів за виступ. Але сам продюсер зізнався, що він вважає несправедливим, що ALEKSEEV за документами отримує менше, ніж музиканти, тому пішов з ним на справедливий компроміс.

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Я півроку тому з ним зустрівся і вирішив, що це якась маячня. Мені не комфротно, щоб Микита був у таких умовах, коли мій артист отримує менше, ніж музиканти. Тому ми стали партнерами, 50 на 50,

– розповів Олег Боднарчук.



Олег Боднарчук в програмі "Слава+" / Скріншот з відео

Боднарчук зауважив, що не хоче сваритися зі своїм артистом та бути для нього "Карабасом-Барабасом". Він вважає, що ALEKSEEV як проект вже давно окупився.

Більше про дружбу з Ані Лорак, свій гонорар та аполітичність артистів – у новому выпуску "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Дивіться випуск з Олегом Боднарчуком в "Слава+" на "Люкс ФМ":