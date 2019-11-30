Продюсер "Сімпсонів" зізнався, чи буде продовження мультсеріалу

Мільйони прихильників популярного серіалу "Сімпсони" не стримують свого розпачу від новин про закриття проєкту. Днями продюсер Ел Джин вирішив прокоментувати ситуацію та запевнив, що зйомки поки не припинять.

Як повідомляє таблоїд Metro, Ел Джин заявив, що новини про закриття мультсеріалу "Сімпсони" – це всього лиш чутки. Творча команда вже розпочала роботу над створенням нового сезону, тому зупиняти успішний проєкт американський продюсер не має наміру.

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"Ми готуємо 32-й сезон, який стартує наступного року, і не плануємо зупинятися на цьому", – розповів Ел Джин.

Що таке "Сімпсони"?Це популярний анімаційний серіал, який створила американська кінокомпанія Fox. У "Сімпсонах" з гумором показали життя звичайної американської сім'ї. Головні герої – Гомер, Мардж, Барт, Ліса та Меґґі – завжди потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх. Серіал популярний у всьому світі, а його залюбки переглядають як діти, так і дорослі.



Серіал "Сімпсони" не закривають / IMDb

Як поширились чутки про закриття "Сімпсонів"

Днями американський музикант і композитор Денні Ельфман розповів, що фінальні епізоди "Сімпсонів" глядачі можуть побачити вже до кінця 2020 року. Він не був впевнений в цій інформації, однак публічно висловив своє припущення.

Ну, з того, що я чув, він добігає кінця. Я не знаю достеменно, але чув, що це буде упродовж року,

– заявив Денні Ельфман.

Автор знаменитої мелодії "Сімпсонів" додав, що не очікував такої шаленої популярності проєкту. Мультсеріал вже 30 років посідає перші щаблі в рейтингах глядачів, а щороку мільйони людей переглядають улюблені епізоди. Тому новини про завершення епохи "Сімпсонів" викликали жваве обговорення у мережі, а чимало кіноманів звернулись до авторів серіалу з проханням не закривати його.