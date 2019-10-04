Продюсери "Гаррі Поттера" екранізують казку "Пеппі Довгапанчоха"

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Пеппі Довгапанчоха
Пеппі Довгапанчоха / Колаж: LifeStyle 24

Оскільки римейки старих-улюблених мультфільмів та казок користуються неабиякою популярністю, кіностудії не відпочивають і продумують нові ідеї успішних проєктів. Так, відома компанія Heyday Films, яка працювала над фільмом "Пригоди Паддінгтона 2", а також деякими з частин "Гаррі Поттера" екранізує "Пеппі Довгупанчоху".

Іноземне видання Variety повідомило про те, що студія Studiocanal і кінокомпанія Heyday Films, на рахунку яких вже не одна успішна картина, займуться фільмуванням казки "Пеппі Довгапанчоха".

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Перша згадка про чудернацьку дівчинку з’явилася у 1945 році. Автором дитячої книжки є Астрід Ліндгрен. Як зазначається у джерелі, внук письменниці Нільс Нюман та організація Astrid Lindgren Company, яку він очолює, також братимуть участь у виробництві фільму.

Станом на жовтень 2019 року проєкт перебуває на ранній стадії розробки, а про прем'єру відомо лише те, що картина вийде у 2020 році. Адже саме в наступному році персонаж Пеппі Довгапанчоха відзначатиме 75 річницю свого існування.

Внук Астрід Ліндргрен, Нільс Нюман, зазначив, що разом з компанією Heyday Films та студією Studiocanal їм вдасться відобразити жартівливість та водночас серйозність робіт його бабусі.

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Теги: Література LifeStyle Кіно
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