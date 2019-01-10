Продюсери сподіваються на краще: вперше за 30 років церемонія "Оскар" відбудеться без ведучого

Церемонія вручення премії "Оскар" вперше за 30 років залишилася без ведучого, адже після відмови Кевіна Харта від пропозиції провести вручення кінопремій у 2019 році продюсери не знайшли йому заміни.

Як відомо, 91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" пройде 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

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Однак вперше за 30 років церемонія пройде без ведучого, адже торік Кевін Харт зі скандалом відмовився від посади ведучого через гомофобні публікації у Twitter. За словами актора, колись він публікував твіти, які могли образити ЛГБТ-спільноту. Відтак Кевін Гарт вирішив відмовитись від ролі ведучого на довгоочікуваному дійстві.

Продюсери не знайшли йому заміни. Зазначається, що наразі вони планують "вибрати знаменитостей А-листів, які будуть оголошувати зі сцени категорії і вручати статуетки, встигнути все організувати і сподіватися на краще". Про це повідомляє видання Variety.

Зазначимо, що раніше Харт вибачився за образи ЛГБТ-спільноти і додав, що якби він навіть передумав стосовно свого рішення відхилити пропозицію працювати ведучим на "Оскарі", йому просто не вистачило б часу написати гідний сценарій.



Кевін Харт / Getty Images

Відомо, що останнього разу "Оскар" залишився без ведучого в 1989 році. Тоді премію розкритикували за нудьгу і "сирі" виступи знаменитостей.

До слова, 90-та церемонія нагородження кінопремії Оскар 2018 відбулася уночі проти 5 березня. Найкращим фільмом було обрано творіння іспанського Гільєрмо дель Торо "Форма води". Загалом ця стрічка претендувала на рекордних 13 номінацій, однак здобула перемогу лише в чотирьох.

Що відомо про церемонію "Оскар 2019"?91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії пройде майже місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніного і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".