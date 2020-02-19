Продюсерка з українським корінням отримала "Оскар": що варто про неї знати

Документалістка українського походження Олена Андрейчева отримала кінопремію "Оскар". Що пов'язує британку з Україною та як розвивалася її кар'єра – читайте у матеріалі 24 каналу.

Олена – уродженка Києва, з 11 років живе в Лондоні. За словами самої Андрейчевої, вона не з тих людей, які з дитинства мріяли знімати фільми.

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В університеті вивчала фізику. Наукова діяльність не стала її покликанням – радше хотіла зрозуміти, як влаштований світ. Олена прагнула не тільки докопатися до суті речей, а й розповісти про це іншим. Ця риса привела її в наукову журналістику.



Олена Андрейчева народилася в Києві

Андрейчева працювала над створенням науково-пізнавальних та документальних фільмів для ВВС, National Geographic, Discovery та інших провідних світових телеканалів та продакшн-студій. Мала широкий спектр обов'язків – від пошуку ідей та героїв до операторської роботи.

Зокрема брала участь у зйомках стрічок про роботу медиків у африканському Лесото, життя тюремних банд у США та про шукачів бивнів мамонтів у Сибіру.

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Серед робіт режисерки – і своєрідні відеопортрети звичайних людей. Наприклад, історія польського мігранта, який чотири роки провів у Лондоні у пошуках кращої долі, однак через труднощі та несприйняття змушений був повертатися додому.

Або ж історія про молоду жінку-інженера в Пакистані, яка бореться з проявами сексизму, аби досягнути своєї мети.

Stories like Ayesha’s inspire us to #BalanceTheEquation and to recruit and support more women in #STEM. Join us at https://t.co/Jrd6dpJuIk pic.twitter.com/oW3XGUrn44 — General Electric (@generalelectric) February 24, 2017

Оскароносна стрічка Андрейчевої

Одна з останніх продюсерських робіт Андрейчевої – документальна стрічка "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)".

40-хвилинний фільм розповідає про дівчат із незаможних родин, які живуть у Кабулі – столиці Афганістану. Вони разом ходять до школи, вчаться читати й писати. І водночас – їздити на скейтах. Скейтбординг для дівчат стає способом боротьби за свої права.

Дивіться трейлер фільму Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl):

Фільм приніс Олені кілька нагород на престижних кінофестивалях. А на початку лютого 2020 року стрічка отримала відзнаку Британської академії кіно та телемистецтв.

Незабаром ім'я уродженки України фігурувало серед лауреатів американського Оскара. "Навчитися кататися..." визнали найкращим документальним короткометражним фільмом. Обидві нагороди Андрейчева отримувала разом із колегою Керол Дайсінгер.



Керол Дайсінгер та Олена Андрейчева

За словами режисерки, документальне кіно – чудовий спосіб показати неприкрашену реальність. Своєю найбільшою мотивацією в роботі Олена називає щире бажання дізнатися, як це – жити життям людей, які присутні у її фільмах.