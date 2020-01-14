Прогулянки з сином та зустрічі з близькими: як проводить час в Канаді Меган Маркл – ЗМІ

У той час як королівська родина намагається врегулювати хвилю чуток, які були спровоковані рішенням герцогів Сассекських, Меган Маркл перебуває в Канаді. Вона відправилася до свого сина Арчі, який залишився в країні після різдвяних канікул подружжя. Інсайдери дізналися, як проходять дні герцогині під час гучного скандалу.

У новому році Меган Маркл встигла провести в Лондоні лише 3 дні. За цей час вона з принцом Гаррі здійснила офіційний візит до Будинку Канади, таємно відвідала Королівський театр, де з 2019 року є королівським патроном, та зробила резонансну заяву, яка змінила хід родинної історії британських монархів. Як повідомляє видання E! News, герцогиня проводить час з сином та досить рідко покидає маєток на острові Ванкувер.

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Меган Маркл та принц Гаррі вирішили не брати у поїздку до Великої Британії свого єдиного сина Арчі. 8-місячний хлопчик залишився у Канаді з нянею та близькою подругою герцогині Сассекської Джесікою Малруні. Зараз свій вільний час молода матуся присвячує дитині. Наразі в Канаді прохолодна та дощова погода, тому сімейні прогулянки Меган Маркл проводить нечасто.

Вона здебільшого залишається вдома, але близько півдня вирушає на прогулянку,

– стверджують очевидці.



Королівська родина та Десмонд Туту / Instagram / @sussexroyal

За потреби Меган Маркл сідає за кермо свого Range Rover, проте всюди її супроводжує охорона. Так, днями вона відправилася в аеропорт, аби зустріти когось. Інсайдери запевняють, що жінка, на яку чекала герцогиня, – її мати Доріа Редлан, яка приїхала підтримати доньку в непростий для родини час.

Нагадаємо, що королівська сім'я дійшла попередньої згоди та схвалила рішення Меган Маркл та принца Гаррі розпочати фінансово незалежне життя. В офіційній заяві Її Величність переконала, що під час сімейної наради їм вдалося дійти згоди та визначити так званий перехідний період, під час якого герцоги Сассекські поступово відходитимуть від своїх королівських повноважень.