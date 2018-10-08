Проходимо хіміотерапію, – Віктор Павлік розповів про стан здоров'я онкохворого сина

Український співак Віктор Павлік поділився з прихильниками інформацією про стан здоров'я його 19-річного сина. Павло інтенсивно проходить лікування у Києві.

У коментарі ТСН Віктор Павлік зізнався, що його син почувається значно краще. Наразі він продовжує приймати ліки та проходить курс хіміотерапії. Артист подякував всім українцям, які підтримали його сім'ю матеріально.

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"Дякую всім людям, які молилися, які підтримували. Ми лікуємося у нас все йде на покращення, аналізи все кращі і кращі. Проходимо хіміотерапію. Слава Богу за все, дуже відчувається ваша підтримка", – розповів Віктор Павлік.

Варто зазначити, що спершу співак планував лікувати свого сина в Ізраїлі. Однак хлопець, який бореться з раком хребців, відмовився покидати країну. Відтак Павло Павлік досі перебуває у столиці під наглядом медиків.

Нагадаємо, що 8 жовтня Віктор Павлік повідомив, що у його сина Павла діагностували онкохворобу. Хлопцю виповнилось всього 19 років. Щоб врятувати сина, Віктор Павлік звернувся до всіх небайдужих за матеріальною підтримкою. За лічені дні співак зібрав необхідну суму та успішно прооперував 19-річного хлопця. На початку листопада Віктор Павлік звернувся до прихильників з проханням призупинити збір коштів. Всі гроші, які поступили на його рахунок та не були витрачені на лікування Павла, артист передав онкохворим людям.

Хто такий Віктор Павлік?Відомий український співак, Народний артист України. Пік його популярності припадає на 90-ті роки, коли співак записав пісні "Ти подобаєшся мені" та "Шикидим". У Віктора Павліка є троє дітей: сини Олександр та Павло і донька Христина.