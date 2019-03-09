Прощена неділя: що можна та не можна робити у цей день

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Прощена неділя 2019 - що не можна та можна робити 10 березня 2019
Що не можна робити у Прощену неділю / LifeStyle 24

Прощену неділю усі віряни відзначають 10 березня, в останній день святкування Масляної. Цього дня кожна людина повинна відпустити усі образи, які накопичилися за довгий період, помиритися з друзями чи близькими, якщо до цього ви були у сварці і налаштуватися на початок Великого посту. Що можна та не можна робити на Прощену неділю – читайте далі.

Перед початком Великого посту є чудова нагода позбутися тягаря з серця попросивши вибачення у своїх друзів, близьких та знайомих. У період Великого посту дуже важливим залишається те, як ви розпочнете цей час. Рекомендовно, щоб ваша душа була чистою та духовно збагаченою. Вас не повинні турбувати жодні проблеми, ви маєте правильно керувати своїми емоціями та не допускати поганих помислів у своє серце. 

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Дуже важливо саме у цей день згадати тих людей, кого ви образили, покаятися і щиро попросити вибачення. Однак і ви пробачайте тих, хто просить у вас пробачення. За християнськими канонами, якщо людина здатна прощати людям їхні гріхи, то і її гріхи будуть прощені на небесах.

Прощена неділя 2019
Прощена неділя 2019

Прощена неділя – останній день, коли дозволяється будь-яка їжа до вживання перед Великим постом. Головною стравою на Прощену неділю вважається яєчня. Залишки їжі треба дати домашнім тваринам. 

Що можна і не можна робити у Прощену неділю

– У Прощену неділю категорично заборонено влаштовувати конфлікти, злитися на оточуючих, підвищувати голос, ображати когось і самому ображатися.

– Наміри людей повинні бути лише позитивні, а вчинки – людяними.

– Треба бути готовим до того, що ви повинні пробачити людину і відпустити образу. Таким чином ви звільнитися від душевних тривог та переживань.

– У Прощену неділю не рекомендується виконувати важку роботу.

– Бажано перед початком Великого посту прийняти сповідь.

– Прийдіть на кладовище, де поховані ваші близькі та рідні, поминаючи їх молитвою та добрими словами.

Прощена неділя допомагає багатьом людям полегшити душевні страждання і забути найстрашніші образи.

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Теги: Новини культури LifeStyle Релігія Великий піст Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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